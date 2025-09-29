Cámara aprueba y despacha a ley proyecto que fija multa por no asistir a votar

La tarde de este lunes en la sala de la Cámara de Diputados se aprobó y despachó a ley el proyecto del Ejecutivo que fija multas por no asistir a votar.

La moción consiguió visto bueno con 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones.

En concreto, la indicación del gobierno fija una multa que va de las 0,5 a las 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir de $34.632 a $103.897, si se calcula en base a la UTM de septiembre de 2025.

La indicación fue votada en sala de la Cámara Baja en esta jornada luego que el pasado 10 de septiembre fue aprobada en el Senado.

De esta manera, después de un par semanas marcadas por incidentes y rebeliones oficialistas, el Ejecutivo representado por la ministra Segpres Macarena Lobos logró sacar adelante un acuerdo para dicha reforma electoral.

Esta sanción económica, que originalmente tenía un rango más alto de $206 mil, era parte de un proyecto de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), pero se cayó en una instancia anterior en la Cámara Baja debido al rechazo en bloque de los diputados de las fuerzas de gobierno.

Con su aprobación en la Cámara, el proyecto electoral finalmente se convertirá en ley y podrá aplicarse para los comicios de noviembre.

De manera paralela, este lunes en la sala también se discutió y votó la reforma constitucional que limita a partir de 2026 el sufragio de los extranjeros.