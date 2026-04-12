Por tercer sondeo consecutivo, Criteria reportó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una baja en medio de un escenario de deterioro en las expectativas económicas y un amplio respaldo a medidas más estrictas en convivencia escolar.

Según los resultados más recientes de la encuesta Criteria, la aprobación del Mandatario alcanzó un 36%, lo que representa una caída de seis puntos respecto de la medición anterior.

En tanto, la desaprobación alcanzó un 49%, un alza de tres puntos.

Asimismo, un 15% de los encuestados declara no saber si aprueba o desaprueba la gestión del gobierno.

Criteria: aprobación de Presidente Kast llega al 36% y desaprobación se ubica en un 49%

Evaluación del manejo de la emergencia

Sobre el manejo de la situación de emergencia va en la misma dirección. Solo 35% cree que el camino del gobierno es correcto, tres puntos menos que en la medición previa y manteniendo la tendencia a la baja respecto a las mediciones anteriores.

En contraste, un 44% evalúa que el enfoque es incorrecto, subiendo un punto respecto a la medición anterior.

Criteria: aprobación de Presidente Kast llega al 36% y desaprobación se ubica en un 49%

Percepciones de economía y costo de vida

En materia económica, un 64% considera que la principal prioridad del país debe ser el crecimiento económico, y un 72% cree que para lograrlo se deben aumentar los impuestos a las grandes empresas.

Sobre los efectos del crecimiento, un 57% estima que reduce la desigualdad, un 60% que mejora la calidad del empleo y un 53% que eleva los salarios.

Las expectativas económicas se han vuelto mayoritariamente negativas respecto a la última medición: un 43% cree que la situación del país empeorará en seis meses, percepción que también se observa en los hogares (36%) y en el empleo (33%).

Además, un 43% percibe que los precios han aumentado significativamente en los últimos seis meses.

Respecto al alza de los combustibles, aumenta la atribución a factores internacionales a un 48%, un alza de seis puntos; disminuye la responsabilidad del gobierno anterior a un 13%, 11 puntos menos que la medición anterior; y sube levemente la del gobierno actual a un 38%.

Criteria: aprobación de Presidente Kast llega al 36% y desaprobación se ubica en un 49%

Medidas de convivencia escolar

Sobre las medidas anunciadas por el Ejecutivo para regular la convivencia escolar, un 75% de los encuestados declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con establecer sanciones para alumnos que interrumpan o paralicen el desarrollo normal de las clases .

En tanto, un 17% señala no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta medida, mientras que un 8% manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Por otro lado, un 65% está de acuerdo o muy de acuerdo con impedir el acceso a la gratuidad en la educación superior a personas condenadas por hechos de violencia.

En contraste, un 19% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 16% se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo.