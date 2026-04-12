Criteria: aprobación de Presidente Kast llega al 36% y desaprobación se ubica en un 49%
Es tercer sondeo consecutivo en que la aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una baja.
Por tercer sondeo consecutivo, Criteria reportó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una baja en medio de un escenario de deterioro en las expectativas económicas y un amplio respaldo a medidas más estrictas en convivencia escolar.
Según los resultados más recientes de la encuesta Criteria, la aprobación del Mandatario alcanzó un 36%, lo que representa una caída de seis puntos respecto de la medición anterior.
En tanto, la desaprobación alcanzó un 49%, un alza de tres puntos.
Asimismo, un 15% de los encuestados declara no saber si aprueba o desaprueba la gestión del gobierno.
Evaluación del manejo de la emergencia
Sobre el manejo de la situación de emergencia va en la misma dirección. Solo 35% cree que el camino del gobierno es correcto, tres puntos menos que en la medición previa y manteniendo la tendencia a la baja respecto a las mediciones anteriores.
En contraste, un 44% evalúa que el enfoque es incorrecto, subiendo un punto respecto a la medición anterior.
Percepciones de economía y costo de vida
En materia económica, un 64% considera que la principal prioridad del país debe ser el crecimiento económico, y un 72% cree que para lograrlo se deben aumentar los impuestos a las grandes empresas.
Sobre los efectos del crecimiento, un 57% estima que reduce la desigualdad, un 60% que mejora la calidad del empleo y un 53% que eleva los salarios.
Las expectativas económicas se han vuelto mayoritariamente negativas respecto a la última medición: un 43% cree que la situación del país empeorará en seis meses, percepción que también se observa en los hogares (36%) y en el empleo (33%).
Además, un 43% percibe que los precios han aumentado significativamente en los últimos seis meses.
Respecto al alza de los combustibles, aumenta la atribución a factores internacionales a un 48%, un alza de seis puntos; disminuye la responsabilidad del gobierno anterior a un 13%, 11 puntos menos que la medición anterior; y sube levemente la del gobierno actual a un 38%.
Medidas de convivencia escolar
Sobre las medidas anunciadas por el Ejecutivo para regular la convivencia escolar, un 75% de los encuestados declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con establecer sanciones para alumnos que interrumpan o paralicen el desarrollo normal de las clases.
En tanto, un 17% señala no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta medida, mientras que un 8% manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo.
Por otro lado, un 65% está de acuerdo o muy de acuerdo con impedir el acceso a la gratuidad en la educación superior a personas condenadas por hechos de violencia.
En contraste, un 19% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 16% se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo.
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