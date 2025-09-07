SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Cuadrar el círculo” y definir “guarismo de la multa”: los desafíos del gobierno para cumplir compromiso en voto obligatorio

Desde La Moneda transmiten que para destrabar la iniciativa, que fue rechazada en la Cámara con votos en contra y abstenciones del oficialismo, es necesario alinear las distintas miradas en torno a cómo aplicar la sanción pecuniaria.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Los ministros Camila Vallejo (Segegob) y Álvaro Elizalde (Interior). FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

Luego del traspié sufrido en la Cámara de Diputados, con votos en contra y abstenciones del oficialismo, el gobierno ha reforzado su compromiso de reponer la multa por no sufragar a través del Senado.

No obstante, más allá de las intenciones declaradas incluso por el Presidente Gabriel Boric, al Ejecutivo todavía le quedan nudos para destrabar la moción impulsada por la diputada Joanna Pérez (Demócratas) previo a la elección de noviembre de este año.

Así lo reconoció este domingo en diálogo con Estado Nacional de TVN la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, quien apuntó al desafío de “cuadrar el círculo” y definir el guarismo de la sanción pecuniaria.

“Esto requiere cuadrar siempre el círculo. No es fácil alinear las distintas miradas en el Parlamento. Hay gente que dice, ´bueno, okey, multa, pero no puede ser pareja, tiene que ser diferenciada´“, dijo.

Siguiendo con su explicación, sostuvo que “otros dicen, ´okey, multa, pero tiene que ser pareja, no diferenciada´. Hay unos que dicen, ´no hay multa´. En fin, hay distintas miradas, tanto en la oposición como en el oficialismo".

“En el gobierno, nosotros, en primera instancia, dijimos que había que respaldar el proyecto de la diputada Pérez para que resolviéramos el guarismo de la multa”, remarcó.

Vallejo reconoció que “no todos quisieron aprobar esa idea, rechazaron, y ese fue el problema que tuvimos. Ahora el Ejecutivo, nuestro gobierno, sigue buscando un acuerdo para que en el Senado se exprese a través de la indicación al proyecto de la diputada Pérez que pasa de la Cámara al Senado y que tiene que resolverse finalmente el guarismo de la multa y cómo va a ser efectivamente, atendiendo también a la realidad de los chilenos, entendiendo el costo de la vida que tiene nuestro país”.

“Lo importante es que nosotros vamos a presentar indicación al proyecto de ley en el Senado para que haya multa asociada al voto obligatorio”, enfatizó.

La secretaria de Estado, además, recordó que en paralelo se pretende legislar el voto extranjero: “La otra parte es el cambio, una reforma constitucional para que en una próxima elección presidencial, en el padrón electoral, podamos elevar los requisitos a los extranjeros para que adopten la nacionalidad y puedan participar en la elección presidencial”.

Más sobre:GobiernoVoto obligatorioMultasCamila Vallejo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

Condenan a 17 años a sujeto que abusó a los dos hijos de su pareja en Iquique

“Por un 18 seguro”: MTT lanza campaña preventiva de Fiestas Patrias 2025 con llamado a la responsabilidad individual

Siete facultades de Medicina se oponen al proyecto de eutanasia y acusan que “contradice principios básicos de la ética médica”

Juan Andrés Lagos resalta que “hay bastante” del ideario del Partido Comunista en el programa de Jeannette Jara

Ad portas de 52 años del Golpe: Jara apunta contra quienes “han justificado muertes” y remarca que “han perdido la brújula”

Lo más leído

1.
Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

2.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

3.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

4.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

5.
Temblor hoy, sábado 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Temblor hoy, domingo 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Condenan a 17 años a sujeto que abusó a los dos hijos de su pareja en Iquique
Chile

Condenan a 17 años a sujeto que abusó a los dos hijos de su pareja en Iquique

“Por un 18 seguro”: MTT lanza campaña preventiva de Fiestas Patrias 2025 con llamado a la responsabilidad individual

Siete facultades de Medicina se oponen al proyecto de eutanasia y acusan que “contradice principios básicos de la ética médica”

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000
Negocios

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Empresa a cargo de la producción de harina Pan en Chile comenzó retiro de lote afectado con fumonisina

Abogados de Chile y EE.UU., interrogatorios y millones de dólares: la investigación de SQM por instrucción de la SEC

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología
Tendencias

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

Por la visita de Donald Trump: se retrasa el comienzo de la final del US Open
El Deportivo

Por la visita de Donald Trump: se retrasa el comienzo de la final del US Open

En vivo: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner chocan en la final por el título del US Open

Con un once inédito y apostando por juveniles: Fernando Ortiz debuta con éxito en sus primeros amistosos con Colo Colo

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Cultura y entretención

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

El regreso a Chile de Katy Perry: una cátedra de pop en vivo

De excesos y cautelas

Rusia ataca con más de 800 drones a Ucrania y ocasiona daños en la sede de gobierno en Kiev
Mundo

Rusia ataca con más de 800 drones a Ucrania y ocasiona daños en la sede de gobierno en Kiev

Argentina: comienzan las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires

Joven ucraniana refugiada en Estados Unidos fue brutalmente asesinada en un tren en Charlotte

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas