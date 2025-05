Cuántas firmas le faltan a Harold Mayne-Nicholls para ser candidato presidencial: “Vamos a llegar sin mayor problema”

“Hola, soy Fernando González, yo conozco a Harold y yo #FirmoPorHarold”. La frase la dice el extenista nacional en un reel subido a las redes sociales del expresidente la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Harold Mayne-Nicholls.

El video, es una de las tantas herramientas – que se suman a visitas a distintas regiones de Chile, volanteos, participación en conversatorios, entre otros- de la campaña del periodista en busca de los, al menos, 35.361 patrocinios que le permitirían materializar sus intenciones de convertirse en candidato presidencial.

¿Cómo va en su cruzada? Hasta el momento el exvicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro lleva cerca de 10 mil firmas. Es decir, cerca del 30% del objetivo, que le permitiría llegar a la papeleta en las elecciones presidenciales del 16 de noviembre próximo.

Cabe señalar que el plazo para conseguir los patrocinios, son tres meses antes de las elecciones, es decir el 16 de agosto próximo.

Harold Mayne-Nicholls. PABLO VÁSQUEZ R.

Consultado al respecto, Mayne-Nicholls señaló La Tercera que “el proceso va bastante bien encaminado, seguimos sumando todos los días firmas, hemos ampliado esto también a la búsqueda de firmas en notarías (…) no hay mucha historia, pero aquellos que han hecho este proceso antes dicen que el que nos estemos acercando a las 10 mil firmas después de dos meses, es un muy buen signo y nosotros creemos que vamos a llegar sin mayor problema a conseguir todas las firmas que se necesitan para tener la candidatura”.

Con el mismo optimismo, el exdirigente deportivo enfrenta el hecho de que no aparezca marcando en casi ninguna encuesta de opinión pública. “Es obvio que no aparezcamos en las encuestas, esta es una precandidatura. Evidentemente para aquellos que no hemos tenido antes esta experiencia, el aparecer en las encuestas debiese ser solo cuando tengamos esa candidatura ya consolidada con las firmas, por lo tanto, no creo que uno sea o no sea competitivo de acuerdo a si aparece o no aparece en las encuestas”, manifestó.

En los últimos días se ha conocido que su candidatura sigue en el radar de la Democracia Cristiana y que al interior de la colectividad se ha nombrado como una opción, por ejemplo, si el partido de la flecha roja opta por apoyar a Carolina Tohá y esta pierde en las primarias oficialistas.

Al respecto, Mayne-Nicholls explicó que “yo tuve contacto con gente de la DC antes de que ellos proclamaran a Alberto Undurraga como candidato presidencial, así como tuve contacto con casi todos los partidos del espectro político (…) Si ahora viene la DC, cualquier otro grupo o cualquier otro político y tienen intención de apoyar, nosotros a nadie le vamos a decir que no, lo que no implica que abandonemos lo independiente de nuestra candidatura ”.

En esa línea sostuvo que el pilar de su candidatura “es que creemos que el país tiene que recuperar la mesura, la cordura, volver a la tolerancia, tener más templanza y evidentemente muchísimo diálogo entre todas las partes, creemos que ya llegó el momento de terminar con esta pelea permanente de yo soy bueno y tú eres malo”.

Por una quinta vez

Otro que está en busca de patrocinios para concretar esta vez su quinta candidatura presidencial es Marco Enríquez-Ominami.

En 15 días -desde su inscripción en el Servel para oficializar su candidatura- el exdiputado señaló que ya han conseguido 9.700 firmas para llegar a la papeleta presidencial de primera vuelta.

Marco Enríquez-Ominami. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En el marco de su campaña por conseguir adhesiones, ME-O ha visitado varias zonas del país e incluso este lunes lanzó un jingle de campaña: “con más ñeque y con más fuerza, Marco aquí estamos otra vez”, reza la canción.

Enriquez-Ominami generó críticas luego de comprometerse a construir un estadio para Universidad de Chile, en caso de reunir 10 mil firmas antes del 24 de mayo. El plazo que ya se cumplió.

Tercera candidatura

Uno que busca una tercera candidatura presidencial a través de la recolección de patrocinios es Eduardo Artés.

El líder del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) también tiene desplegada una campaña para conseguir las firmas necesarias, no solo a través de la plataforma del Servel, sino que también ante notarios.

Eduardo Artés JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El profesor Artés ha participado de decenas de conversatorios en distintas universidades.