De cara a la segunda vuelta: secretario general del FA plantea que “la elección no se trata de este gobierno”

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, descartó que las elecciones presidenciales de segunda vuelta tengan como elemento central al gobierno. Lo anterior, debido a que los contendores de Jeannette Jara, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, han planteado que ella al haber sido ministra de la actual administración representa la continuidad.

En una entrevista concedida este lunes al programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, Couble abordó los resultados de anoche, que dejaron a Jara con el primer lugar (26%), pero sin sobrepasar el umbral del 30% promedio que apoya al gobierno o que estaba con su candidatura, según los sondeos de opinión publicados antes de la elección. “Los análisis se tendrán que hacer más en profundidad y reposado. Nosotros hemos hecho un análisis crítico, por ejemplo, respecto a la importancia y la necesidad de dar la disputa de ideas en en la sociedad. Creo que muchas veces y también por la dificultad que significó no tener mayoría parlamentaria muchas de las discusiones, y un ejemplo claro en la reforma tributaria, se encapsularon en el Congreso, en tratar de buscar un voto más, un voto menos, y a veces perdimos la fuerza de dar esa discusión con la sociedad”, planteó.

“No es todo responsabilidad del gobierno, también hay contexto mundial en donde esto está ocurriendo, pero sí creemos que es importante dar esa discusión y esa conversación con con la sociedad”, remarcó.

Al ser consultado por la hipótesis de que la segunda vuelta se podría interpretar como un plebiscito a la gestión del Presidente Gabriel Boric (FA), Couble aseveró que “eso es subestimar al votante. El votante sabe que lo que se elige es un próximo gobierno, lo que espera son propuestas, soluciones a las principales demandas que tienen y ahí habrán una evaluación de si es Jeannette Jara o es José Antonio Kast quien entrega mejores respuestas. Yo estoy convencido que va a ser Jeannette Jara y por lo mismo creo que desde la campaña de José Antonio Kast están tratando que la elección se trate de otra cosa y no de lo que efectivamente se trata, que es quién queremos que gobierne los próximos cuatro años”.

Respecto de si la candidata, en esta etapa de la campaña, debería desmarcarse del Ejecutivo o realzar las políticas que ella impulsó, el secretario general del FA afirmó que “la elección no se trata de de este gobierno. Por supuesto, podremos discutir qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, me parece que es bueno hacer un análisis crítico y no caer en fanatismos de decir se hizo todo bien o se hizo todo mal, pero no es de eso lo que se trata la elección”.

“Se trata de qué respuestas vamos a dar en seguridad, qué respuestas vamos a dar para enfrentar el alza del costo de la vida y la dificultad que hay para llegar a fin de mes, qué respuestas vamos a dar para los problemas y las dificultades que hay en salud (...) Y ahí yo creo que desde la candidatura de Jeannette Jara por la experiencia que representa, por su capacidad de construir acuerdos también en un Congreso que vamos a tener fragmentado, es que mejor puede entrar y entregar soluciones a esas demandas”, precisó.

A juicio de Couble, Jara ha hecho ver sus diferencias con el Ejecutivo “porque la derecha de lo único que habla es de de este gobierno y por lo tanto trata de marcar ahí la discusión, algunos medios preguntan, y me parece bien que la candidata en ese sentido marque distancia en las cosas que tiene distancia y también releve las cosas que se han hecho bien, porque yo también la he visto hablar positivamente del alza del salario mínimo, de lograr las cuarenta horas, de haber logrado una reforma de pensiones, y también se toma distancia de otras cosas, me parece bien, me parece sano”.