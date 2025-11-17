BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    De cara a la segunda vuelta: secretario general del FA plantea que “la elección no se trata de este gobierno”

    "Me parece bien que la candidata marque distancia en las cosas que tiene distancia y también releve las cosas que se han hecho bien", dijo en referencia a Jeannette Jara y la postura de ésta respecto de la gestión del Ejecutivo.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, descartó que las elecciones presidenciales de segunda vuelta tengan como elemento central al gobierno. Lo anterior, debido a que los contendores de Jeannette Jara, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, han planteado que ella al haber sido ministra de la actual administración representa la continuidad.

    En una entrevista concedida este lunes al programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, Couble abordó los resultados de anoche, que dejaron a Jara con el primer lugar (26%), pero sin sobrepasar el umbral del 30% promedio que apoya al gobierno o que estaba con su candidatura, según los sondeos de opinión publicados antes de la elección. “Los análisis se tendrán que hacer más en profundidad y reposado. Nosotros hemos hecho un análisis crítico, por ejemplo, respecto a la importancia y la necesidad de dar la disputa de ideas en en la sociedad. Creo que muchas veces y también por la dificultad que significó no tener mayoría parlamentaria muchas de las discusiones, y un ejemplo claro en la reforma tributaria, se encapsularon en el Congreso, en tratar de buscar un voto más, un voto menos, y a veces perdimos la fuerza de dar esa discusión con la sociedad”, planteó.

    “No es todo responsabilidad del gobierno, también hay contexto mundial en donde esto está ocurriendo, pero sí creemos que es importante dar esa discusión y esa conversación con con la sociedad”, remarcó.

    Al ser consultado por la hipótesis de que la segunda vuelta se podría interpretar como un plebiscito a la gestión del Presidente Gabriel Boric (FA), Couble aseveró que “eso es subestimar al votante. El votante sabe que lo que se elige es un próximo gobierno, lo que espera son propuestas, soluciones a las principales demandas que tienen y ahí habrán una evaluación de si es Jeannette Jara o es José Antonio Kast quien entrega mejores respuestas. Yo estoy convencido que va a ser Jeannette Jara y por lo mismo creo que desde la campaña de José Antonio Kast están tratando que la elección se trate de otra cosa y no de lo que efectivamente se trata, que es quién queremos que gobierne los próximos cuatro años”.

    Respecto de si la candidata, en esta etapa de la campaña, debería desmarcarse del Ejecutivo o realzar las políticas que ella impulsó, el secretario general del FA afirmó que “la elección no se trata de de este gobierno. Por supuesto, podremos discutir qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, me parece que es bueno hacer un análisis crítico y no caer en fanatismos de decir se hizo todo bien o se hizo todo mal, pero no es de eso lo que se trata la elección”.

    “Se trata de qué respuestas vamos a dar en seguridad, qué respuestas vamos a dar para enfrentar el alza del costo de la vida y la dificultad que hay para llegar a fin de mes, qué respuestas vamos a dar para los problemas y las dificultades que hay en salud (...) Y ahí yo creo que desde la candidatura de Jeannette Jara por la experiencia que representa, por su capacidad de construir acuerdos también en un Congreso que vamos a tener fragmentado, es que mejor puede entrar y entregar soluciones a esas demandas”, precisó.

    A juicio de Couble, Jara ha hecho ver sus diferencias con el Ejecutivo “porque la derecha de lo único que habla es de de este gobierno y por lo tanto trata de marcar ahí la discusión, algunos medios preguntan, y me parece bien que la candidata en ese sentido marque distancia en las cosas que tiene distancia y también releve las cosas que se han hecho bien, porque yo también la he visto hablar positivamente del alza del salario mínimo, de lograr las cuarenta horas, de haber logrado una reforma de pensiones, y también se toma distancia de otras cosas, me parece bien, me parece sano”.

    Más sobre:Andrés CoubleEleccionesJeannette JaraPresidenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de homicidio de niña de 13 años en Quilicura

    La familiar, la constituyente, la de arrastrados y la octogenaria: las “bancadas” más llamativas del nuevo Congreso

    Schalper llama a RN a enfocarse en apoyar a Kast y dejar para después de segunda vuelta “las definiciones políticas”

    Constanza Martínez (FA) por electorado de Franco Parisi de cara a la segunda vuelta: “En ningún caso es un voto que está zanjado”

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    José Antonio Kast llegará a Temuco para reunirse con víctimas de atentados y dirigentes de la zona

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Vuelve la Caravana Navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas

    Vuelve la Caravana Navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas

    Rating del domingo 16 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 16 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de homicidio de niña de 13 años en Quilicura
    Chile

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de homicidio de niña de 13 años en Quilicura

    La familiar, la constituyente, la de arrastrados y la octogenaria: las “bancadas” más llamativas del nuevo Congreso

    Schalper llama a RN a enfocarse en apoyar a Kast y dejar para después de segunda vuelta “las definiciones políticas”

    El mercado local reacciona positivamente a los resultados de las elecciones, pero el impulso de la apertura se modera
    Negocios

    El mercado local reacciona positivamente a los resultados de las elecciones, pero el impulso de la apertura se modera

    Cámara tiene hasta el miércoles para aprobar el Presupuesto: Hacienda reponen recursos para salud, educación y vivienda

    Radiografía hídrica 2024: Agua de mar representa el 10% del consumo total del sector minero

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania
    Tendencias

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    De rozar la NBA al Congreso: Patricio Briones, el mejor basquetbolista chileno de la historia asume como diputado
    El Deportivo

    De rozar la NBA al Congreso: Patricio Briones, el mejor basquetbolista chileno de la historia asume como diputado

    La insólita acusación del DT de Nigeria tras no clasificar al Mundial: “La gente de Congo nos estaba haciendo vudú”

    Nicolás Córdova se blinda en la antesala del duelo de la Roja ante Perú: “Me interesa que siempre se hable con la verdad”

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea
    Finde

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Albertina Carri, cineasta argentina: “El acto sexual en sí mismo es inenarrable, incluso para la cámara de cine”
    Cultura y entretención

    Albertina Carri, cineasta argentina: “El acto sexual en sí mismo es inenarrable, incluso para la cámara de cine”

    Nace La Furia Ilustrada, el encuentro que celebra la gráfica contemporánea

    Dua Lipa canta y baila con Caetano Veloso y Carlinhos Brown en el escenario en su show en Brasil

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”
    Mundo

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    Macron y Zelensky anuncian acuerdo que incluye la compra de Ucrania a Francia de 100 aviones Rafale

    Bangladesh condena a muerte a su exprimera ministra Hasina por la represión de 2024

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
    Paula

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó