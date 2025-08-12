SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Democracia Cristiana uruguaya respalda a la DC chilena por apoyar a Jeannette Jara pese a cuestionamientos internacionales

El partido de la nación sudamericana destacó la “valentía” de la Falange chilena para aliarse con fuerzas de izquierda, comparando la decisión con su experiencia en la creación del Frente Amplio en 1971, espaldarazo que se da en medio de la suspensión temporal de la DC en la ODCA.

Por 
Roberto Martínez

En medio de la controversia que generó la decisión de la Democracia Cristiana (DC) de respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC), el Partido Demócrata Cristiano de Uruguay (PDC) emitió una declaración pública en la que manifestó su apoyo a la definición adoptada por la Falange.

“En un contexto político siempre cambiante, el Partido Demócrata Cristiano de Uruguay manifiesta su respaldo a la decisión de la Democracia Cristiana chilena de apoyar la candidatura de Jeannette Jara. Esta decisión, que ha generado un intenso debate, refleja la capacidad del partido chileno para adaptarse a las demandas y realidades sociales contemporáneas, así como su compromiso con la construcción de un futuro más justo y equitativo para Chile”, señala el comunicado.

La colectividad de la nación sudamericana recordó su propia experiencia en alianzas amplias, particularmente en 1971, cuando decidió sumarse a la formación del Frente Amplio junto a partidos de distintas orientaciones ideológicas, incluyendo sectores marxistas.

“Entonces entendimos que la unión de fuerzas progresistas era fundamental para enfrentar las injusticias y desigualdades de nuestra sociedad y defender las libertades y la democracia. Al igual que nuestros hermanos de la Democracia Cristiana chilena, creemos que el diálogo y la colaboración son esenciales”, sostiene el escrito.

En esa línea, la tienda apuntó que la definición adoptada por la DC chilena “no busca diluir la identidad del partido, sino más bien enriquecerla al reconocer que los desafíos actuales requieren de acuerdos y solidaridad entre diferentes corrientes ideológicas”.

El texto añade que este gesto debe interpretarse como “un acto de responsabilidad política y un llamado a la cooperación por un futuro inclusivo y democrático”.

El respaldo desde Uruguay contrasta con las duras críticas que la decisión ha generado en el mundo democratacristiano internacional. La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) suspendió temporalmente los derechos de la DC chilena como miembro titular, acusando que el apoyo a Jara “representa una ruptura grave con los principios fundacionales” y “contradice el legado histórico del humanismo cristiano en Chile”.

En un comunicado, la ODCA sostuvo que el Partido Comunista de Chile “tiene afinidades ideológicas con regímenes autoritarios responsables de violaciones a los derechos humanos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua”, y anunció que la suspensión se mantendrá hasta las elecciones de noviembre, como “medida necesaria para preservar la integridad ética y política” del organismo.

Además, la Democracia Cristiana de Cuba y la Internacional Demócrata de Centro también se sumaron a los cuestionamientos, advirtiendo que alianzas de este tipo ponen en riesgo la coherencia doctrinaria de las fuerzas de centro.

Pese a ese escenario, el PDC uruguayo reafirmó su “compromiso con los principios de libertad, justicia social, democracia y solidaridad” y celebró “la valentía” de la DC chilena “por buscar construir juntos un país mejor”.

Más sobre:DCUruguayJeannette JaraDemocracia CristianaPCElección presidencialODCAPolítica

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Carter prevé pacto parlamentario por omisión entre Republicanos y Chile Vamos: “Sería un suicidio no hacerlo”

Los detalles de la investigación por licencias médicas en el Ejército, Armada y FACH ante la comisión investigadora

Ministerio de Defensa por licencias médicas en las FF.AA.: 602 uniformados están bajo sumario por salir del país durante reposo

“La desinformación viene del gobierno”: UDI responde acusaciones emitidas por Boric tras realizarse test de drogas

Detienen a dos nuevos sospechosos por el secuestro de empresario en Quilicura

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

3.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

4.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

5.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Carter prevé pacto parlamentario por omisión entre Republicanos y Chile Vamos: “Sería un suicidio no hacerlo”
Chile

Carter prevé pacto parlamentario por omisión entre Republicanos y Chile Vamos: “Sería un suicidio no hacerlo”

Los detalles de la investigación por licencias médicas en el Ejército, Armada y FACH ante la comisión investigadora

Ministerio de Defensa por licencias médicas en las FF.AA.: 602 uniformados están bajo sumario por salir del país durante reposo

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación
Negocios

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación

CMF se defiende y responde a la banca que velan “por el desarrollo de todo el mercado, no solo (por) el de una industria en particular”

Ingreso promedio laboral llegó a casi $900 mil, pero en los trabajadores con jornada completa supera por primera vez $1 millón

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público
Tendencias

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Con Eduardo Vargas en el centro de la polémica: Limache da el golpe y golea a Audax Italiano en Quillota
El Deportivo

Con Eduardo Vargas en el centro de la polémica: Limache da el golpe y golea a Audax Italiano en Quillota

El remo y la esgrima le entregan al Team Chile nuevas medallas de oro en los Panamericanos Junior de Asunción

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”
Cultura y entretención

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Macron propone coalición internacional de la ONU para “estabilizar” Gaza y critica planes israelíes como una “guerra permanente”
Mundo

Macron propone coalición internacional de la ONU para “estabilizar” Gaza y critica planes israelíes como una “guerra permanente”

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista