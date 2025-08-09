SUSCRÍBETE
Política

Otro reproche a la Falange: organización que agrupa a partidos democratacristianos suspende a la DC por su apoyo a Jara

La entidad manifestó su "rechazo a toda forma de alianza con proyectos políticos que legitimen o promuevan prácticas autoritarias”.

Shelmmy Carvajal
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Un nuevo cuestionamiento internacional se suma al historial de reproches hacia la Democracia Cristiana por su respaldo a la candidatura presidencial oficialista liderada por Jeannette Jara.

Esta vez, la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) suspendió de manera temporal los derechos de la Falange a participar como miembro titular en el organismo que agrupa los partidos democratacristianos de Latinoamérica y el Caribe.

En un duro comunicado, la ODCA criticó la definición de la decé y argumentó que plegarse a Jara –por su militancia comunista– representa una ruptura grave con los principios fundacionales" de la organización.

“El Partido Comunista de Chile tiene afinidades ideológicas con regímenes autoritarios responsables de violaciones a los derechos humanos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua”, se lee en el escrito.

La ODCA también sostuvo que la definición “contradice el legado histórico del humanismo cristiano en Chile”.

Por lo mismo, el organismo explicó que hasta las elecciones presidenciales de noviembre la DC se mantendrá suspendida de su lugar en la ODCA “como medida necesaria para preservar la integridad ética y política de la organización”.

Y concluyeron: “Esta decisión se toma en virtud del apoyo explícito del PDC a una candidatura incongruente con los principios humanistas cristianos y democráticos que la ODCA representa, y como señal clara de rechazo a toda forma de alianza con proyectos políticos que legitimen o promuevan prácticas autoritarias”.

Esta no es la única entidad del mundo de centro que cuestionó el camino presidencial por el que optó el conglomerado. La Democracia Cristiana de Cuba y la Internacional Demócrata de Centro también manifestaron sus reclamos por el apoyo a Jara.

