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    Demócratas confirma a Joanna Pérez como nueva presidenta del partido tras liderazgo de Ximena Rincón

    Asimismo, el colectivo ratificó su respaldo al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

    Al asumir como ministra de Energía esta semana, la exsenadora Ximena Rincón dejó de ser la timonel del partido Demócratas, el cual presidió desde 2022.

    Ante esta situación, desde el colectivo confirmaron la continuidad del partido “manteniendo su estructura nacional y regional”.

    Esto, según detallan en un comunicado “con el propósito explícito de buscar un entendimiento amplio con otros partidos y movimientos de centro, que permita el nacimiento de un nuevo referente que unifique a las fuerzas del sector”.

    Además, anunciaron que la diputada reelecta por el distrito 21 de la región de Biobío, Joanna Pérez, será la nueva presidenta de Demócratas.

    Asimismo, la directiva nacional ratificó su respaldo al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

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    Más sobre:Joanna PérezDemócratasXimena Rincón

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