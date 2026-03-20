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    Descifra: 59% respalda a Kast por gestión en seguridad y 58% no cree que podrá expulsar a todos los migrantes irregulares

    Una nueva entrega del sondeo "Termómetro Político" arrojó que el 50% cree que la medida más importante es el “Despliegue de patrullajes masivos para la captura inmediata de personas que se encuentren con órdenes de detención pendientes".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    El Presidente José Antonio Kast durante su visita a Arica.

    El Presidente José Antonio Kast llegó pisando fuerte. En sus primeros días de gestión optó por un diseño de alto impacto comunicacional, apostando por copar la agenda política y legislativa con muchos anuncios y acciones, que han generado impacto y cuestionamientos desde la oposición.

    Uno de los hitos más significativos fue su visita a Arica. Ahí el Mandatario supervisó la implementación del Plan Escudo Fronterizo contra la migración irregular. No solo eso. Además, encabezó el comité de seguridad y supervisó el avance en la construcción de una zanja en el sector de Chacalluta en la frontera con Perú.

    La seguridad y la migración irregular fueron uno de los ejes de su campaña para llegar a La Moneda y en sus primeros días de administración optó por ratificar esta postura impulsando algunas medidas en esa dirección.

    Precisamente sobre estos temas es que se enfocó el último “Termómetro Político”, el sondeo realizado semanalmente por Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool– que esta vez abordó un primer balance y expectativas en materias de seguridad y migración.

    Lo primero que se preguntó fue: ¿Usted se está de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que el Presidente está conduciendo el tema de la seguridad nacional en estas primeras semanas?

    En este punto, el 59% manifestó estar de acuerdo con la gestión de Kast en la materia. En tanto, un 36% señaló estar en desacuerdo. Un 5% no sabe o no responde.

    Asimismo, el Termómetro Político -que se realizó entre el 18 y 19 de marzo- preguntó: ¿Usted piensa que durante su mandato, el Presidente José Antonio Kast va a poder cumplir con su promesa de expulsar a todos los migrantes irregulares?

    Acá la gran mayoría, un 58%, sostuvo que no cumplirá. A su vez, un 35% es más optimista y sostuvo que sí lo logrará. Un 7% no sabe y no responde.

    En tanto, también se propuso, a quienes contestaron el sondeo, una serie de medidas en seguridad propuestas por el jefe de Estado para que se optará -como máximo tres alternativas- por las que consideran más importantes para el combate a la delincuencia y el narcotráfico.

    La alternativa que obtuvo más respaldo, 50%, fue: “Despliegue de patrullajes masivos para la captura inmediata de personas que se encuentren con órdenes de detención pendientes”.

    Luego le siguió, con un 46%, la opción: “Reclusión de líderes del narcotráfico en cárceles de máxima seguridad con aislamiento total”.

    La tercera medida que tuvo más respaldo, con un 39%, fue: “La creación de un Subsistema de Inteligencia Económica para detectar operaciones financieras vinculadas al crimen organizado”.

    Más atrás, con un 36%, aparece: el “Plan Escudo Fronterizo, que incluye la construcción de zanjas, vallas y muros, y el fortalecimiento de la vigilancia militar en la frontera norte del país”.

    Luego, con un 31%, está: “Modificación a la Ley de Migración y Extranjería para tipificar el ingreso clandestino al territorio nacional como delito”.

    Un 20% se inclinó por: Una reforma constitucional para incorporar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

    También con un 20% quedó la opción: “Restricción de beneficios sociales, como salud pública y educación escolar, para migrantes irregulares”.

    En último lugar, con un 5%, quedó la alternativa: "Viaje presidencial a La Araucanía para reforzar la agenda de seguridad".

    Base de datos

    Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

    Instrumento: Tres preguntas cerradas.

    Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

    Tiempo de aplicación: Dos minutos promedio.

    Fecha de ejecución: 18 al 19 de marzo.

    Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

    Muestra total: 708 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,7% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

    Más sobre:DescifraEncuesta DescifraJosé Antonio KastSeguridadMigraciónZanja

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