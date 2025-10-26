SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a dos sujetos por robo con homicidio en Puerto Montt

El delito ocurrió el 18 de octubre de este año.

Shelmmy Carvajal

Este domingo, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a dos sujetos de 33 y 18 años por el homicidio de un hombre ocurrido el 18 de octubre en el sector de Piedra Azul, Puerto Montt.

El asesinato de la víctima sucedió al interior de su domicilio, donde los hombres irrumpieron violentamente para robar. Durante el atraco golpearon a la víctima y lo balearon con resultado de muerte.

Tras las diligencias, la PDI detectó que los detenido se trasladaron desde Valdivia a Puerto Montt, para cometer delitos. En el procedimiento se incautaron diversas evidencias como armas de fuego, munición, chalecos tácticos, 70.45 grs de droga, un revolver, munición calibre 9 y 12 mm, cartuchos de escopeta, celulares y $673.090 en efectivo.

El subprefecto Walt Dapremont jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Puerto Montt, detalló: “De las diligencias se logró incautar diversas especies ligadas al delito, dentro de ellas armas de fuego y munición, chalecos tácticos, una baliza color azul, dinero en efectivo, relojes de alta gama, dispositivos tecnológicos y estupefacientes, tales como clorhidrato de cocaína y cocaína base. Además de la incautación del vehículo que los sujetos utilizaron para trasladarse el día que cometieron el robo con homicidio en el sector de carretera austral, el cual será sometido a peritajes por parte del Laboratorio de Criminalística Institucional".

