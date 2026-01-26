SUSCRÍBETE POR $1100
    Diputada Schneider advierte que nombramiento de Marín en el Ministerio de la Mujer “es una señal contradictoria” de Kast

    Aludiendo a uno de los compromisos de Kast, sobre no inmiscuirse en asuntos valóricos y no retroceder en materia de derechos, Schneider cuestionó que “ella representa un partido que ya ha presentado iniciativas en el Congreso para retroceder en estos derechos, que ya ha dicho que el Ministerio de la Mujer no debería existir”.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    La diputada Emilia Schneider (FA) ahondó en la posición que tiene su colectividad respecto de la próxima ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín (Partido Social Cristiano).

    En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, la parlamentaria descartó que las críticas hacia la futura secretaria de Estado tengan que ver con el movimiento religioso al que adscribe, el evangelismo. “Ninguna crítica que el Frente Amplio ha hecho a la nueva ministra de la Mujer tiene que ver con su religión (...) Yo respeto y creo que es fundamental una democracia, la libertad de creencia, la libertad de expresión, y eso lo quiero dejar claro. Esto tiene que ver con sus posiciones políticas, las posiciones políticas de su partido".

    Por otra parte, defendió que “así como es legítimo que ella tenga una posición distinta a la que tenemos nosotros, también es legítimo que nosotros en nuestro rol opositor manifestemos esa diferencia. Nadie busca deslegitimarla”.

    Seguidamente, explicitó que las posiciones de Marín “se alejan de lo que la mayoría considera como adecuado para el país” y que han sido contrarias “al avance de derechos de las mujeres y las diversidades sexuales”.

    La futura ministra Judith Marín con el presidente electo José Antonio Kast.

    En esa línea, Schneider advirtió que haber designado a Marín en esa cartera “es una señal contradictoria” con uno de los planteamientos que el presidente electo José Antonio Kast hizo en campaña, sobre no inmiscuirse en asuntos de corte valórico y no retroceder en ese ítem. “Ella representa un partido que ya ha presentado iniciativas en el Congreso para retroceder en estos derechos, que ya ha dicho que el Ministerio de la Mujer no debería existir”, ejemplificó.

    De todas maneras, la legisladora admitió que “una tiene que juzgar a las personas por sus acciones, por su gestión”. Pero reparó en que “nosotros podemos levantar una alerta en torno a la trayectoria y la señal que significa un nombramiento”.

    La exdirigente estudiantil también discrepó con la idea de que el gabinete de Kast da cuenta de una amplitud ideológica al haber incluido a dos exministros de la Concertación como Ximena Rincón y Jaime Campos. “Hay dos nombres que pasaron por la Concertación, pero que hace rato tienen domicilio en la derecha”, dijo.

    Kast tras la nominación de sus 24 ministros. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Adicionalmente, planteó que los nombramientos representan “un gesto a tres grupos muy duros de apoyo del presidente Kast, que no representan, yo creo, la mayoría que obtuvo en segunda vuelta. Al pinochetismo, con dos ministros que fueron defensores de Pinochet en el caso Riggs y Colombo, en Justicia y Defensa; al ultraconservadurismo, en el Ministerio de Desarrollo Social y en Mujer; y a los intereses empresariales, que se ven representados en buena parte del gabinete”.

    Este gabinete, planteó Schneider, manda “señales a los mundos que una quiere representar”. “No estoy diciendo que es ilegítimo, estoy diciendo que no representa los intereses de la mayoría de los chilenos, porque la mayoría no creo que sean ni ultraconservadores, ni pinochetistas, ni defensores de los bolsillos de los grandes empresarios”, zanjó.

    Más sobre:Emilia SchneiderDesde La RedacciónJudith MarínJosé Antonio KastGabineteMinisterio de la Mujer

