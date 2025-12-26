SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Diputada Schneider acusa “ensañamiento” contra Karamanos y dice que el FA se expresa de forma que “llegue a la mayoría de la población”

    La exprimera dama recibió críticas a raíz de los cuestionamientos que hizo al retorno del rol que ocupó hace tres años.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    La diputada Emilia Schneider en el Congreso. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

    La diputada Emilia Schneider (FA) se mostró en contra de las críticas que recibió la socióloga Irina Karamanos a raíz de sus cuestionamientos a la figura de la primera dama.

    Karamanos, quien ocupó el cargo en su calidad de pareja del Presidente Gabriel Boric y luego lo disolvió en 2022 trasladando sus funciones a otros ministerios y servicios, cuestionó el pasado miércoles que María Pía Adriasola, la esposa del presidente electo José Antonio Kast, pretenda volver a ejercer ese rol.

    Irina Karamanos. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que -retrocediendo el reloj- llena el ‘vacío’ dejado por reinados. Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”, expresó Karamanos mediante X.

    Los reparos de Karamanos trajeron críticas de la oposición e incluso desde su propio sector. La senadora electa y hoy diputada socialista, Daniella Cicardini, se mostró a favor de que Adriasola ocupe ese rol planteó que “eliminar esa figura no fue relevante para las mujeres de Chile” y la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, invitó a la exdirectora sociocultural de La Moneda a repasar las labores de sus antecesoras.

    La abogada María Pía Adriasola y su esposo, el presidente electo José Antonio Kast. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Esta jornada, no obstante, la diputada Schneider defendió a su compañera de partido ante las burlas que se hicieron desde la oposición por algunos de los pasajes enrevesados del tuit. "Entiendo que nos podemos reír de todo, pero creo que hay un ensañamiento con Irina Karamanos, porque la verdad es que en el tuit que pone no dice nada tan del otro mundo, ni en un lenguaje tan académico ni en un lenguaje fuera de la realidad", dijo a T13.

    “Por cierto, creo que en la política tenemos que expresarnos de una forma que llegue a la mayoría de la población. Así lo hago yo, así lo hacemos las autoridades del Frente Amplio“, argumentó.

    Seguidamente, la parlamentaria reconoció que “esa es una crítica que perfectamente se puede hacer a Irina Karamanos", pero apuntó a que este llamado de atención “no se puede hacer a las y los representantes del Frente Amplio. Nosotros tratamos conscientemente tener un registro y forma de expresarnos que llegue a la mayoría de la población".

