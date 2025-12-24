“Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reflexiona ante retorno del rol de la primera dama en gobierno de Kast

La expareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, abordó esta jornada -mediante X- la situación en torno al futuro gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, y el retorno del rol de la primera dama en su administración.

Esto, ya que desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) han transmitido la intención de que vuelva dicha figura, que será representada por la esposa del republicano, María Pía Adriasola.

Según se ha dado a conocer, en el equipo del nuevo gobierno trabajan en una fórmula para restituir formalmente la figura de primera dama, con un perfil orientado a la mediación social y la articulación de planes propios.

Al respecto, Karamanos reflexionó en torno a la situación, y cómo se configura con los anuncios de Kast de querer vivir en La Moneda una vez que asuma en una señal de austeridad que implique menos recursos económicos para el Estado.

“Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que-retrocediendo el reloj-llena el “vacío” dejado por reinados”, sostuvo en su mensaje.

“Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”, afirmó, en referencia a su vez a los dichos de Kast, quien indicó que si La Moneda no estaba preparada, no tenía problema con dormir en el tercer piso, y si no podía llevar su cama, llevaría un saco de dormir.

Hace unos días, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), también cuestionó el retorno del rol de primera dama, criticando a los diputados del Partido Republicano.

Al respecto, la secretaria de Estado sostuvo que “lo importante para nosotros como gobierno es que en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco”.

“Lo que yo he visto en el trabajo con parlamentarios del Partido Republicano es que, pudiendo acordar algunas cosas, en general no están de acuerdo con la idea de los derechos de las mujeres”, señaló en aquella ocasión, en entrevista con Radio Infinita. Sus dichos fueron respaldados posteriormente por la ministra Camila Vallejo.