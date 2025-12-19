Vallejo respalda dichos de Orellana por rol de la primera dama y refuerza postura del gobierno

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, respaldó este viernes las declaraciones de la titular de la Mujer, Antonia Orellana, por el eventual retorno del rol de la primera dama en la administración de José Antonio Kast.

Esto, luego que desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) han transmitido la intención de que retorne dicha figura, que será representada por la esposa del republicano, María Pía Adriasola.

“Si uno saca las declaraciones altisonantes de algunos, lo que pueden ver es que lo que hemos hecho en este gobierno es que no haya funcionarios públicos que dependan de alguien solo por ser pareja de”, dijo Orellana.

Vallejo fue requerida por estos dichos en la vocería de este viernes, realizada en el set de prensa de La Moneda, luego del consejo de gabinete, encabezado por el Presidente Gabriel Boric.

“Escuché a la ministra Antonia Orellana y ha sido sumamente respetuosa de la eventual decisión que pueda tomar la próxima administración. La primera dama, la señora esposa del presidente electo, puede o no reactivar o reimpulsar el rol de primera dama, entendiendo que esto no es solamente un proceso administrativo, sino que evidentemente es un proceso de diálogo con las instituciones que antes dependían de la dirección sociocultural y ahora están radicadas los ministerios”, respondió a la consulta.

Y luego reforzó: “Nosotros tomamos una decisión en su momento, porque entendíamos o creíamos que efectivamente cargos que manejaban recursos públicos no deberían recaer en familiares del Presidente de la República”.

Con todo, la portavoz del Ejecutivo señaló que desde el gobierno actual son respetuosos “de la decisión que pueda adoptar la próxima administración en esta materia. Si lo adoptan o no es decisión de ellos y pueden hacerlo efectivamente”.