    Política

    Ministra Orellana critica eventual retorno de la Primera Dama y dice que bancada republicana se opone a derechos de las mujeres

    "En un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco", dijo sobre el cargo de Primera Dama.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    Valparaiso, 20 de noviembre 2024. La ministra de la Mujer Antonia Orellana participa de la comision de la Mujer de la Camara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), cuestionó el eventual retorno de la figura de la Primera Dama en el próximo gobierno encabezado por José Antonio Kast (Republicanos) y criticó a los diputados del Partido Republicano.

    En diálogo con Radio Infinita, la secretaria de Estado fue consultada por la decisión del futuro gobierno de excluir al Ministerio de la Mujer del comité político. “Es una definición que le corresponde a cada gobierno, lo que sí podemos decir es que en nuestro caso permitió sacar adelante iniciativas que mucho tiempo habían estado en carpeta, pero que le faltaba empuje”, dijo.

    Kast junto a su esposa María Pía Adriasola. Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Respecto de el interés manifestado por Kast para que su esposa, María Pía Adriasola, ejerza el cargo de Primera Dama que fue eliminado en este periodo, sostuvo que “si uno saca las declaraciones altisonantes de algunos, lo que pueden ver es que lo que hemos hecho en este gobierno es que no haya funcionarios públicos que dependan de alguien solo por ser pareja de”.

    “Evidentemente la esposa de José Antonio Kast, María Pía Adriasola, es una persona con una opinión política y seguramente querrá jugar un rol. Y en ese sentido no hay nada que se lo impida. Lo importante para nosotros como gobierno es que en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco", aseveró.

    7 OCTUBRE 2025 MINISTRA DE LA MUJER, ANTONIA ORELLANA Y EL MINISTRO DEL TRABAJO, GIORGIO BOCCARDO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En cuanto a la visita que hizo Kast a Argentina para reunirse con el mandatario de ese país, Javier Milei, acotó que “mirando la reciente visita a nuestros vecinos, la verdad es que nosotros tenemos diferencias. Chile no es Argentina y Chile no es El Salvador, con mucho respeto a esos países (...) Nuestro país tiene una institucionalidad que ha sido desarrollada de otra forma. En el caso del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer fue creado por ley orgánica constitucional que se discutió por varios años.La presidenta Bachelet es la que sacó adelante eso y por lo tanto no es que se quite por decreto”.

    Al ser consultada sobre si temía que hubiera retrocesos en el siguiente perido, sinceró: “Me preocupa también en la medida en que el presidente electo no ha dicho nada al respecto, pero sí en el trabajo que hemos tenido nosotras en el Congreso o han votado en contra o han tratado de hacer retroceder porque ya tenemos varias iniciativas presentadas para, por ejemplo, restringir las tres causales".

    Requerida nuevamente por este punto señaló que “lo que yo he visto en el trabajo con parlamentarios del Partido Republicano es que, pudiendo acordar algunas cosas, en general no están de acuerdo con la idea de los derechos de las mujeres. Habrá que ver ahora cómo se desarrolla su gestión".

    10 MARZO 2025 PUNTO DE PRENSA DE LA BANCADA REPUBLICANA POR ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA LA MINISTRA DE DEFENSA MAYA FERNANDEZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene
