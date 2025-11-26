Diputado Araya confirma que suspende su participación en la bancada republicana tras ser vinculado a la trama bielorrusa

El diputado Cristián Araya confirmó lo que poco antes había adelantado el presidente del Partido Republicano: el parlamentario suspende su participación en la bancada de la tienda tras ser vinculado a la trama bielorrusa, por un supuesto lazo con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

El congresista dio cuenta de la decisión mediante una publicación en sus redes sociales, donde apuntó que lo hizo en consideración de la investigación que inició el Ministerio Público.

Ante el anuncio del Ministerio Público de iniciar una investigación relativa a la mención que hicieran terceros sobre mi persona y tras designar a la Fiscalía Regional de Los Lagos como responsable de esclarecer estos hechos, he decidido suspender temporalmente mi participación… — 🇨🇱 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀́𝐍 𝐀𝐑𝐀𝐘𝐀 - DIPUTADO (@cristian_arayal) November 26, 2025

“Ante el anuncio del Ministerio Público de iniciar una investigación relativa a la mención que hicieran terceros sobre mi persona y tras designar a la Fiscalía Regional de Los Lagos como responsable de esclarecer estos hechos, he decidido suspender temporalmente mi participación en la bancada hasta que se resuelva este asunto para no permitir que se siga usando políticamente con el objetivo de perjudicar al Partido y la campaña presidencial” , escribió en X.

Unas horas antes, Squella había señalado que la salida de Araya de la bancada había surgido del propio legislador. "N o fue necesario ni siquiera que yo se lo planteara para decirme, ‘mire, si esto sale del entorno de la cosa más de prensa, el dime y direte, inmediatamente yo doy un paso al costado de la bancada’”, dijo en entrevista con Radio 13C.

“Obviamente que en algún momento dentro de los próximos días materializará su salida a la bancada , y espero que pueda dar una defensa en el fondo para defender su honorabilidad”, planteó.

El timonel de republicanos, además, apuntó que el diputado se abocará a su defensa, la que será a título personal. “Tiene súper claro que esa defensa no es corporativa, como se dice, o sea, no es que vamos a salir todos a defender, sino que tiene que defenderse él”.