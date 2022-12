Diputado Jouannet de Amarillos por Chile se abre a idea de plebiscitar mecanismo para nueva Constitución

“Podría ser, yo no tengo problema con eso”.

Esa fue la respuesta del diputado Andrés Jouannet, el único parlamentario de Amarillos por Chile (partido en formación), ante la pregunta sobre la idea de suscribir un acuerdo constitucional que plebiscite el mecanismo para un órgano que redacte una nueva Carta Magna, el último nudo que impide arribar a un consenso en las negociaciones que ya se arrastran por más de tres meses.

Durante la última semana, ambos conglomerados se han mantenido en sus posturas. Desde el bloque de Chile Vamos y Amarillos han empujado una fórmula mixta de 50 integrantes electos y 50 expertos designados por el Congreso; mientras que por el lado de las fuerzas oficialistas, han defendido la idea de que el órgano que redacte la nueva Constitución sea elegido en forma íntegra.

En la última jornada de negociaciones, que tuvo lugar el viernes en el ex Congreso en Santiago y que se extendió por más de 10 horas, el oficialismo llegó con una nueva propuesta sobre la mesa: una convención cuya conformación consista en 70 miembros electos y 30 expertos solo con derecho a voto en procesos como la armonización y cierre del texto, además de poder trabajar en un anteproyecto al inicio.

Sin embargo, la propuesta no despertó simpatías en la contraparte, especialmente en Renovación nacional (RN) y Amarillos por Chile, colectividad que fue acusada por la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, de frustrar las negociaciones debido a “las presiones” que habrían ejercido en otras tiendas opositoras.

“Chile Vamos no aceptó nuestra última propuesta. Por lo menos por hoy lamentamos profundamente no poder responder a la ciudadanía con un acuerdo. Estoy decepcionada. Quiero decirles muy responsablemente que creo que hoy día no tenemos acuerdo por la presión de Amarillos y por la resistencia de RN”, aseguró Piergentili.

Así las cosas, ante la imposibilidad de llegar un acuerdo en torno el mecanismo, durante las últimas jornadas de negociaciones se ha reflotado -por parte de la alianza de gobierno- la idea de convocar a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie acerca de si prefiere un órgano mixto o 100% electo.

“La derecha si no accede a alguna de estas fórmulas, tendremos que ir a un plebiscito de entrada para definir el mecanismo porque lo que quiere decir, si no acceden, es que le temen a la democracia, le temen a las elecciones”, manifestó la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

Apertura de Amarillos

Esta domingo, en entrevista con Meganoticias, el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, fue uno de los primeros actores del bloque de oposición en mostrar una apertura a la idea de plebiscitar el mecanismo para una nueva Carta Magna, si es que la mesa de diálogo no llegaba a puerto en ese punto.

“Lo del plebiscito es una cosa que puede ser, es verdad. Pero, mira, el 4 de septiembre la gente rechazó el proceso y ahí podríamos haber terminado, pero nosotros no quisimos (...) nosotros quisimos rechazar por una buena y nueva Constitución, entonces hagámonos todos responsables”.

Sobre la eventual designación de expertos por el Congreso -fórmula que defiende su bloque-, el parlamentario señaló que “no es que al PPD le corresponde tal y a otro tal. No, pongámonos de acuerdo en algunos rectores, en algunos premios nacionales, en estos sabios de la tribu que nosotros reconocemos en Chile, gente de regiones o gente del mundo mapuche”.

En el cierre de la conversación, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, lo emplazó sobre el posible referéndum: “Si es que no hay acuerdo en torno al mecanismo, vamos a plebiscito, Andrés”.

“Podría ser, yo no tengo problema con eso”, fue la escueta respuesta del parlamentario de Amarillos por Chile.

Más tarde, en el programa Mesa Central, estuvieron los representantes de RN, senador Francisco Chahuán; del PPD, Natalia Piergentili; de Convergencia Social, Diego Ibáñez y de Amarillos por Chile está vez estuvo su presidente, Cristian Warnken. Allí, también se les consultó a todos por su postura ante un eventual plebiscito.

“No, nosotros no tenemos ningún piso para plebiscito de entrada, nosotros creemos que hay que revitalizar el rol de la política y del Congreso nacional, creo que hoy tenemos un espacio necesario para llegar acuerdo y para que la política vuelva a responder a los chilenos”, apuntó el senador y también presidente de RN, Francisco Chahuán.

En tanto, el líder de Amarillos señaló que “se puede hacer un plebiscito de entrada. (Pero) ahí corremos el riesgo de, imagínese Republicanos diga: “Se deja la Constitución actual o una nueva”. Retrocederíamos, y quién puede invalidar eso”.

Además, agregó que para su colectividad es “preferible llegar a un acuerdo, porque si se logra un acuerdo y da una lección la clase política de que es capaz de llegar a un acuerdo después de haber estado polarizado en el Apruebo y Rechazo, eso abre el camino para acuerdos para los grandes temas que interesan a la gente (...) si no nos ponemos de acuerdo en esto, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en los otros temas?”.

Por el lado del oficialismo, Piergentili se mostró reacia la idea del plebiscito, pero no lo descartó como última opción. “La verdad es que no nos convence, pero si es de última ratio no tenemos ningún problema. Pero no nos convence del todo, porque creemos que la política tiene que dar una muestra de capacidad de acuerdos sensatos y de ceder ambos, porque además tenemos muchos desafíos”, cerró la presidenta del PPD.