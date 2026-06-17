Diputado Sánchez sostiene que estarían los votos para la AC contra Grau y afirma que trabajo en la comisión revisora “va bien encaminado”

El diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano, sostuvo esta jornada que a su parecer, estarían los votos en la Cámara para la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y junto con esto, destacó que ve una sensación “cada vez más consolidada y mayoritaria” de que “ocurrieron infracciones a la ley”.

En conversación esta mañana con Radio Duna, el parlamentario fue consultado sobre la acusación, manifestando al respecto que hay hechos que dan cuenta de las infracciones que se cometieron.

“Por supuesto que el abogado, el señor Patricio Zapata, por quien tengo gran respeto por lo demás, cumple su rol (...) y en ese cumplimiento del rol, él trata de sostener que la acusación es insuficiente, pero aquí estamos hablando de hechos bastante claros, e infracciones a la ley que son bastante claras también”, sostuvo.

Estamos hablando, detalló, “de la ley de Administración Financiera del Estado, la normativa que regula la responsabilidad fiscal, la transparencia del gasto, instrumentos como el informe de política fiscal, que son estos instrumentos que te permiten ver el movimiento de la economía en el corto plazo”.

Sobre todo esto, señaló que “hay una situación bien grave”.

“Esperamos que se establezca, que se consolide esa noción en la comisión revisora. Llevamos ya una sesión de trabajo y vamos a estar toda la semana en esto, pero va bien encaminado”, afirmó.

En ese sentido, y en cuanto a si tendrán los votos del Partido de la Gente (PDG), Sánchez si bien indicó que no se puede meter dentro de las conversaciones internas del partido, expresó que confía que habrá “un sentido de responsabilidad en esa banca de entender que las cosas que se hicieron mal tienen que haber consecuencias”.

Por otra parte, y consultado sobre la idea que ha surgido en algunos sectores de acusar constitucionalmente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, Sánchez arremetió contra la izquierda, apuntando a que las acusaciones constitucionales no pueden utilizarse de manera liviana.

“Yo creo que es parte, una vez más, de esos gestos bastante livianos de una izquierda cada vez más, y yo lo repetí en este concepto, suena como un poco feo, pero el ‘manucherismo’ que se ha instalado en la izquierda, de lo performático, del show, de ver la política como algo casi de espectáculo, cuando aquí las acusaciones constitucionales son una herramienta muy seria, no se tienen que usar de forma liviana,menos por despecho o por venganza”, sentenció.