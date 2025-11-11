Diputados RN piden a la Contraloría fiscalizar a la Compin ante aparición de letreros de protesta hacia el Congreso

En la tarde de este martes, tres diputados de Renovación Nacional oficiaron a la Contraloría General de la República para que fiscalice las oficinas de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). A juicio de los parlamentarios, letreros críticos hacia el Congreso que fueron pegados por funcionarios en estas dependencias, constituye un “uso indebido del espacio institucional con fines políticos”.

De acuerdo con lo denunciado por los legisladores RN Carlas Morales, Ximena Ossandón y Frank Sauerbaum -jefe de bancada de la tienda en la Cámara Baja- en uno de los letreros se acusa que “por culpa de los parlamentarios que rechazaron el Presupuesto 2025, Fonasa no tiene recursos para pagar licencias médicas”.

Según los diputados, los carteles en cuestión fueron instalados en la sede central de la Compin y en la subcomisión poniente de calle Moneda en Santiago y constituyen “un uso indebido del espacio institucional con fines políticos”.

“Estas falsedades en perjuicio del correcto funcionamiento del servicio se verifican en pleno periodo electoral parlamentario y presidencial, contexto en el cual la neutralidad política de los órganos de la Administración del Estado adquiere especial relevancia y debe ser observada con el máximo rigor (...) los recursos para el funcionamiento del servicio y el pago de prestaciones están contenidos en el presupuesto del año 2025, aprobado en noviembre pasado, y que la discusión del presupuesto 2026 recién está en su primer trámite constitucional”, acusaron los parlamentarios en el oficio.

En atención a estos argumentos, los diputados opositores instaron al ente contralor a fiscalizar a los funcionarios involucrados y determinar si existen eventuales responsabilidades administrativas.

Fue a fines de octubre, en medio de tensiones en la discusión presupuestaria, que la Comisión Especial Mixta de Presupuesto rechazó 29 partidas del proyecto de erario fiscal y aprobó solo las partidas de Bienes Nacionales, Congreso Nacional, Servicio Electoral y Poder Judicial.