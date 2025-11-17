Distrito 11: derecha mantienen cinco cupos con Schalper, Mora, Hube, Araya y Del Real; y Schönhaut reemplazará a Tomás Hirsch por el oficialismo

Sin sorpresas aparentes terminó la contienda electoral en el Distrito 11, el que incluye a las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, donde se mantuvo el escenario actual con cinco cartas de la derecha y una del progresismo.

El territorio repartía 6 cupos con un padrón electoral de 741.613 personas.

En ese contexto, con el 97,93% de las mesas escrutadas, se impondrían en la zona el actual diputado Diego Schalper (RN) con el 13,20% de los votos (68.692 de las preferencias) y su correligionaria Claudia Mora con el 3,79% (19.742 respaldos).

Por la UDI, una de las figuras que lograron un escaño fue la exconvencional constituyente Constanza Hube, con un 10,71% (55.761 respaldos).

También el Partido Republicano tuvo buenos resultados en la zona con el actual diputado Cristián Araya, quien fue reelecto con el 8,07% (41.995 votos) y Catalina del Real con un 10,77% (56.058 votos).

En tanto, el Frente Amplio logró un cupo en la zona, con la abogada Constanza Schönhaut, quien logró un 4,87%, es decir, 25.361 votos.

Con este resultado, el actual diputado de izquierda, Tomás Hirsch perdería su cupo en la Cámara Baja, al quedarse solo con un 4,71% (24.515 votos), además del factor de haber ido en una lista distinta.

Reacciones

El diputado electo por el Distrito 11, Diego Schalper, afirmó que “hemos logrado la primera mayoría del distrito y, junto a la votación obtenida por Claudia Mora, hemos obtenido elegir dos diputados de Renovación Nacional”.

“Además, con mucha satisfacción hemos obtenido una de las primeras mayorías nacionales de las candidaturas de las actuales fuerzas de oposición. Queremos agradecer públicamente el apoyo de los vecinos de las comunas de Las Condes, Peñalolén, Lo Barnechea, Vitacura y La Reina. Consideramos que este resultado demuestra que es posible promover ideas con firmeza y, simultáneamente, promover un trabajo territorial activo y propiciar el diálogo constructivo”, sostuvo el diputado de RN.

A su vez, la electa diputada Constanza Schönhaut, afirmó a través de redes sociales, que “gracias por darme la responsabilidad de ser la voz del progresismo en nuestro distrito, tenemos una gran tarea. Gracias a las y los voluntarios, a mi equipo, a mi familia, a las y los dirigentes, vecinas y vecinos, que creyeron en mí”.