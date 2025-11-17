Distrito 5: Oficialismo mantiene mayoría de escaños en Región de Coquimbo

En la Región de Coquimbo, el Distrito 5 debía elegir siete diputados de entre 53 candidatos, los que buscaban representar a las comunas de Illapel, Canela, Los Vilos, Salamanca, La Serena, Coquimbo, Andacollo, La Higuera, Paihuano, Vicuña, Ovalle, Combarbalá, Monte Patria, Punitaqui, Río Hurtado.

El distrito fue creado en 2018 a partir de los antiguos séptimo, octavo y noveno distritos y está compuesto por la totalidad de la región.

Con un 95,65% de las mesas escrutadas, y una clara tendencia a votar por nombres ya conocidos, los legisladores escogidos hasta el momento serían:

Con primera mayoría el abogado Daniel Manouchehri (PS) con el 21,17%, que logró ser reelegido; el exfutbolista y actual diputado por la región, Marco Antonio Sulantay (UDI) con 5,11%, y la también reelegida periodista Nathalie Castillo (PC), 4,32%

A ellos se suman la también periodista y representante del partido de Franco Parisi, Eileen Urqueta (PDG), 3,50%; la abogada Carolina Tello (FA), 3,36%, que también mantuvo su cargo por el distrito; el recién llegado Erich Grohs (PNL) 3.02%, y el agrónomo Bernardo Salinas (Ind. con cupo PC) 0,85%.

Sus anteriores representantes

Hasta estas elecciones sus representantes eran de mayoría oficialista, ya que cuatro de ellos pertenecían a los partidos que apoyaban al actual gobierno: Nathalie Castillo (PC), Carolina Tello (FA), Daniel Manouchehri (PS) junto con Ricardo Cifuentes (PDC).

Los diputados de oposición, en tanto, eran los UDI Marco Sulantay y Juan Manuel Fuenzalida, y Víctor Pino Fuentes (Demócratas).

Las nombres que buscaban la reelección

Entre las figuras que más se destacaban hasta hoy en la carrera parlamentaria se destacaban los actuales diputados por la UDI, Sulantay, que logró mantener su escaño, y Fuenzalida, que no logró la reelección.

Lo mismo ocurría, pero por el lado oficialista con Manouchehri (PS), quien obtuvo un gran voto para mantenerse en la Cámara, junto con Castillo (PC) y Tello (FA), las cuales también lograron mantenerse como diputadas por el distrito.