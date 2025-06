El día D de los candidatos: las gestiones para asegurar gestos de unidad la noche de las primarias

El lunes, en el comando presidencial de Jeannette Jara (PC) se sondeó una idea: esperar en conjunto, todas las fuerzas oficialistas, los resultados de la primaria que se realizará este domingo, en que la abanderada del Partido Comunista medirá fuerzas con Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS), para representar al sector en las elecciones de este año.

La propuesta analizada internamente en el comando PC apuntaba a mostrar una señal de unidad del sector durante la jornada.

El plan, sin embargo, no pasó de ser una idea, pues no se llegó a compartir con el resto de partidos del oficialismo.

Hoy, a cuatro días de la elección, en todas las colectividades dan por sentado que cada uno de los candidatos esperará los resultados por separado.

Aun así, ya hay conversaciones entre los comandos para definir cómo será la foto final de ese día y, de paso, asegurar que el mensaje final de la jornada es que el oficialismo se ordenará tras la carta ganadora, aun cuando en las últimas semanas creció la tensión de la competencia. Primero por el cruce entre el SD y el FA por las menciones a la Concertación en la franja de Winter y luego por los disparos de los comando de Winter y Tohá a Jara, quien tomó la ventaja en las encuestas en el último mes.

Hasta ahora lo que está confirmado desde los cuatro comandos es que los candidatos se juntarán una vez que haya un claro ganador de la jornada.

Antes de eso, el PS, el PPD, radicales, liberales y la DC estarán en el comando de Tohá, en Londres 76.

El Frente Amplio, por su parte, estará en su sede en calle Esmeralda. Desde esta colectividad adelantan que se tratará de algo acotado, pues su idea es que la militancia esté presente en las mesas a lo largo del país como apoderados.

Mulet y su equipo también van a estar en su sede, en calle Príncipe de Gales 69, Santiago. Jara, por otro lado, estará con sus colaboradores en la sede del ICAL, en calle Cumming.

Quienes han estado a cargo de la organización de esta jornada han sido los secretarios generales de la alianza de gobierno. De acuerdo a algunos de ellos, la idea que se ha conversado es que quien gane la elección recibirá a los derrotados en su respectivo comando.

Frente a la idea del PC, otros secretarios generales advierten que reunirse todos en un mismo lugar el domingo sería muy complejo, porque habría que decidir entre ocho partidos -nueve, si se considera a la DC, que apoya a Tohá- dónde hacerlo.

En paralelo al plan de los secretarios generales, en los comandos también han considerado la opción de llegar a la sede del ganador. En el equipo de Tohá, en particular, se conversó sobre, en caso de ganar, invitar a los presidentes de partido de la alianza a su comando, en Londres 76, para dar una inmediata señal de unidad del sector.

Los presidentes de partido volverán a verse las caras el lunes a las 14.00 horas en La Moneda, en un nuevo comité político ampliado que citó el gobierno. Es usual que el Presidente Boric participe de estas instancias en momentos decisivos de la alianza. Sin embargo, en esta ocasión es complejo que se replique esa puesta en escena, ya que durante la noche de este miércoles nació su hija Violeta, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

El Mandatario recién retornará a sus funciones en Palacio el próximo jueves 3 de julio, pues se tomará sus cinco días hábiles de postnatal.

La puesta en escena de La Moneda

En las tiendas del oficialismo aún recuerdan cómo en la última elección de alcaldes y gobernadores Presidencia invitó a La Moneda a todos los timoneles y dirigentes políticos para esperar el resultado de las elecciones y entregar una señal de unidad del sector.

En esa oportunidad el Presidente Boric se reunió con los candidatos a alcaldes del oficialismo.

Este domingo no será igual. En el Ejecutivo prepararon un plan de acción mucho menor que no considera convocar a los partidos y no estará el Presidente en La Moneda, pues tras votar en Magallanes se irá a monitorear el resultado de la elección en su hogar, con su pareja y su hija recién nacida.

Quienes sí marcarán presencia en Palacio serán el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), y la subrogante de la Segegob, Aisén Etcheverry (FA), quienes se encargarán de dar el balance de esa jornada que suele entregar Boric.

Tampoco se espera la presencia del pleno del comité político durante la jornada, como ha ocurrido en los comicios anteriores.

También estarán los subsecretarios sectoriales que hacen el monitoreo de las elecciones.

De este plan dio cuenta la vocera del Ejecutivo: “El Presidente va a suspender las actividades oficiales para poder acompañar a su pareja y a su hijita pequeña durante los próximos cinco días hábiles. Pero se va a mantener, como siempre, conectado con todos los ministros, al tanto de las cosas que pasan, tomando muchas decisiones como siempre ocurre. Pero también todo el equipo de gobierno activado para poder dejarle el máximo espacio de tranquilidad para que pueda conectar con su hijita y aprovechar estos días que son tan importantes”

De todos modos, este nuevo diseño no es incómodo para los dirigentes oficialistas, pues la mayoría de los que esperó los resultados en La Moneda, durante ese día, estuvieron incómodos, pues salvo la reacción a cada uno de los resultados parciales que salían en el Servicio Electoral, la estancia en Palacio les impidió tener una mejor coordinación con los comandos de sus candidaturas, que suele ser física.