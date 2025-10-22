El guiño de Matthei a Frei en medio de gestiones de su comando para conseguir gesto a su favor: “Le tengo gran admiración”

La candidata Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) dio un paso este miércoles, en medio de las gestiones de su comando para conseguir un gesto del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en favor de su cruzada a La Moneda.

En torno a la contienda electoral, el exmandatario DC marcó distancia de la decisión de su partido de respaldar a la aspirante oficialista, Jeannette Jara, lo que dejó abierta la posibilidad de un eventual apoyo a otra de las candidaturas.

“Hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano, solo con fines electorales”, advirtió, a inicios de agosto, durante un foro económico, a propósito de la decisión de la falange de apoyar a la extitular del Trabajo.

Matthei se ha reunido con Frei Ruiz-Tagle en privado y, además, han coincidido en actividades públicas, como en el Encuentro Empresarial del Sur. Cercanos a ambos han extendido ese puente, y se han sumando a esa red figuras con ascendencia política que hoy son parte del equipo de la abanderada, como Juan Sutil, jefe de estrategia de la campaña y expresidente de la CPC, y la senadora Ximena Rincón, timonel de Demócratas y exmilitante DC .

Así, hoy la propia Matthei hizo un guiño al ex Jefe de Estado, a quien elogió en su calidad de máxima autoridad del país y también a nivel personal.

“Él es un expresidente de la República. Es una persona que tiene un prestigio. Él tiene que tomar decisiones. Yo no tengo por qué pedirle ni nada”, dijo la candidata a radio ADN.

Y luego agregó: “Yo a él le tengo gran admiración. Creo que es una gran persona, gran ser humano, y fue un muy buen presidente”.

Con todo, en el entorno de la candidata aseguran que han sondeado el ánimo del ex Jefe de Estado respecto a un apoyo público. Allí, reconocen que un gesto de Frei podría facilitar la decisión del voto de un electorado de centro que hoy se siente huérfano tras la decisión de la DC.