El sentido repliegue obligado de Vodanovic en la segunda vuelta de Jara

Rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera. Ese fue el diagnóstico que arrojó la resonancia que se hizo el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), luego de una lesión que sufrió en un partido de fútbol disputado a inicios de esta semana con funcionarios del municipio en el estadio Santiago Bueras.

El incidente pega de lleno en el diseño de segunda vuelta del comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara, pues bajo la convicción de que pasa a segunda vuelta, el equipo cuenta con el despliegue del edil frenteamplista en las cuatro semanas decisivas de la carrera presidencial.

La disposición de Vodanovic de estar en la campaña está, pero dependiendo del proceso de su lesión esta podría ser más acotada de lo que quisieran Jara y su equipo.

La situación es compleja. El alcalde ya advirtió por sus redes sociales que incluso arriesga una operación. “Es una noticia difícil de procesar, ya que me tendrá varios meses sin poder correr, que es una de las cosas que más disfruto y que me ayuda a bajar el estrés de la pega”, dijo.

“En los próximos días se evaluará si es necesaria una operación o no. Pero vamos a tener que reducir un poco el despliegue y la presencia en terreno, obviamente sin descuidar mi labor municipal. Así que pido comprensión”, agregó en la misma publicación de Instagram, durante este viernes. Este sábado sumó a su explicación en redes sociales una imagen del “tendón de la cadera que me rompí, por algunas dudas”.

Figura clave para Jara

En la práctica, Vodanovic ya ha dado un paso al frente en la recta final de la campaña de Jara para las elecciones de este domingo. El jefe comunal la ha acompañado a distintos debates, donde ha sido uno de sus voceros, e incluso jugó un rol protagónico en el masivo cierre de campaña que se organizó en la Plaza de Maipú, donde, según los cálculos del comando, se reunieron más de 20 mil personas.

Vodanovic era uno de los rostros pensados para darle mayor musculatura a la campaña de Jara en segunda vuelta. Esto, por un lado, a nivel comunicacional, en defensa de la campaña, y por otro en el despliegue territorial, lo que se verá impedido ante la compleja lesión del alcalde.

El edil, de todos modos, ya acompañó a la exministra en algunas de sus actividades en la última campaña. Este lunes estuvo, con molestias, en el debate que organizó la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y el martes en el cierre de campaña.

La figura de Vodanovic es importante para Jara. Con él se juntó cuando la candidata comenzó a explorar sus equipos. En dicha comida, el alcalde de Maipú fue categórico en advertir que por los horarios de su trabajo era complicado asumir un rol, pero que podría tener un papel en la segunda vuelta.