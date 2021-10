Loncón califica de “preocupante” instauración de estado de emergencia en Macrozona Sur y dice que medida “no empalma con la historia que nosotros necesitamos”

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, criticó el anuncio realizado por el Presidente Sebastián Piñera sobre la instalación del estado de emergencia en la Macrozona Sur.

La autoridad del órgano constituyente -a quien la oficialización de la medida la encontró justamente en La Araucanía, en medio de la semana territorial de los convencionales- manifestó que el anuncio “para todos preocupante, las naciones originarias y el pueblo mapuche”.

Además, resaltó que el estado de emergencia haya sido declarado este 12 de octubre, en el que el pueblo mapuche conmemora el “Día de la Resistencia Indígena”. “Es el día que nosotros no podemos celebrar, porque es cuando se inició el genocidio. No podemos celebrar la muerte de nuestros pueblos, no podemos celebrar el tiempo de la violencia en nuestras comunidades, la pobreza, el maltrato a nuestros niños, maltrato a las mujeres y es un día de resistencia a nivel de todo el continente”.

Dentro de ese contexto, sostuvo que “llegar acá y tener esta noticia de que se instala este estado de emergencia no empalma con la historia que nosotros necesitamos”.

De acuerdo a Loncón, “lo que la ciudadanía aquí necesita son soluciones políticas, son soluciones en función de la cultura, soluciones en torno de llevar adelante procesos económicos que permitan superar la pobreza que afecta a las comunidades”.

El estado de emergencia abarcará, específicamente, las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, y la de Biobío y Arauco, en el Biobío. Además, el estado tendrá una duración de quince días, aunque la Constitución señala que este puede ser prorrogable por quince más. En caso de querer nuevamente prolongarlo, el Presidente Piñera deberá contar con la aprobación del Congreso.