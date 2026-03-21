SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    En cumbre Celac-África: Canciller Pérez Mackenna destaca integración económica y agenda común

    La cita, realizada en Bogotá, Colombia; marca un hito al tratarse del primer encuentro formal entre ambas regiones.

    Por 
    Javiera Ortiz

    En el marco de la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, intervino en la sesión plenaria de jefes de Estado Celac–África durante este sábado.

    La cita, realizada en Bogotá, Colombia; marca un hito al tratarse del primer encuentro formal entre ambas regiones.

    El titular de Relaciones Exteriores, quien asistió en representación del Presidente José Antonio Kast, destacó la necesidad de avanzar hacia una relación “más estratégica, concreta y orientada a resultados” entre América Latina, el Caribe y África.

    Durante su intervención, Pérez Mackenna subrayó que estos territorios comparten desafíos estructurales, como el crimen organizado transnacional, las presiones migratorias, los desastres naturales y un escenario económico internacional incierto.

    Aun así, el secretario de Estado puntualizó que “compartimos una oportunidad” para fortalecer vínculos en base a intereses comunes. Específicamente, destacó el dinamismo de la economía de África.

    En cumbre Celac-África: Canciller Pérez Mackenna destaca integración económica y agenda común

    En ese sentido, el Canciller señaló que un pilar fundamental de esta relación debe ser la integración económica y recalcó el rol de Chile como plataforma para facilitar el comercio y la inversión entre ambas regiones por su red de acuerdos internacionales.

    “Chile considera que esta relación debe avanzar con pragmatismo, priorizando una agenda concreta, institucional y enfocada en resultados”, indicó

    Entre las áreas con mayor proyección de colaboración, mencionó la minería y la gestión de recursos naturales, proponiendo avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

    “El objetivo es avanzar hacia modelos que no solo extraigan recursos, sino que generen mayor valor, conocimiento y diversificación de nuestras economías, reduciendo así dependencias estructurales y asegurando la soberanía de nuestros países”, sostuvo.

    Adicionalmente, Pérez Mackenna precisó que observan en esta oportunidad “un espacio creciente para avanzar en esquemas de cooperación triangular, junto a otros socios internacionales, que permitan ampliar el alcance y el impacto de nuestras iniciativas”.

    La jornada incluye sesiones plenarias tanto del foro Celac–África como del bloque regional latinoamericano, donde se espera delinear las prioridades del organismo para el próximo período.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaColombiaJosé Antonio KastCelacCanciller

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump amenaza con desplegar al ICE en aeropuertos para presionar a demócratas por presupuesto de seguridad

    El polémico mensaje de Donald Trump por la muerte de Robert Mueller, el exdirector del FBI

    Con presencia de Cecilia Morel: inician obras de gimnasio multisensorial en centro UC Síndrome de Down

    Presidente Kast asiste a misa fúnebre del sargento de Carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas

    Irán ataca Dimona, región donde se ubican las principales instalaciones nucleares israelíes

    Muere Robert Mueller, exjefe del FBI que indagó supuesta injerencia rusa en elecciones de 2016 en de EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    Kast oficializa alerta sanitaria oncológica en todo el país: más de 27 mil pacientes están en lista de espera

    Kast oficializa alerta sanitaria oncológica en todo el país: más de 27 mil pacientes están en lista de espera

    2.
    Con Boric presente: Constanza Martínez lanza críticas al gobierno de Kast en primer congreso ideológico del FA

    Con Boric presente: Constanza Martínez lanza críticas al gobierno de Kast en primer congreso ideológico del FA

    3.
    Presidente José Antonio Kast recibe a Michelle Bachelet en La Moneda

    Presidente José Antonio Kast recibe a Michelle Bachelet en La Moneda

    4.
    Bancada UDI extiende llamado al oficialismo para respaldar oposición a candidatura de Bachelet a la ONU

    Bancada UDI extiende llamado al oficialismo para respaldar oposición a candidatura de Bachelet a la ONU

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Valencia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Valencia en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 21 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Con presencia de Cecilia Morel: inician obras de gimnasio multisensorial en centro UC Síndrome de Down
    Chile

    Con presencia de Cecilia Morel: inician obras de gimnasio multisensorial en centro UC Síndrome de Down

    En cumbre Celac-África: Canciller Pérez Mackenna destaca integración económica y agenda común

    Presidente Kast asiste a misa fúnebre del sargento de Carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas

    Algoritmos en la faena: cómo la IA está construyendo la prevención de accidentes en Chile
    Negocios

    Algoritmos en la faena: cómo la IA está construyendo la prevención de accidentes en Chile

    LarrainVial y el mercado local: “El empujón final que nos falta es estabilidad fiscal, crecimiento, institucionalidad y reglas claras”

    El agitado aterrizaje de Millicom en la exTelefónica y cómo debiera seguir

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio
    Tendencias

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio

    ¿Te sientes mejor cuando tu casa está ordenada y limpia? Esta es la explicación científica

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    Selknam levanta cabeza ante Capibaras XV y vuelve al triunfo en la Súper Rugby Américas
    El Deportivo

    Selknam levanta cabeza ante Capibaras XV y vuelve al triunfo en la Súper Rugby Américas

    Charla con el plantel y entrenando a la par de los jugadores: los detalles del primer día de Fernando Gago en la U

    Fernanda Labraña va por la corona en el W15 de Santiago y su mejor ranking

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Reseña de libros: de Camila Sosa Villada a Luis Alberto Soto
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Camila Sosa Villada a Luis Alberto Soto

    Steve Hackett, la guitarra de Genesis: “Algunas cosas del grupo las he convertido en mías, porque incluyo más de mí mismo”

    El libro recomendado: un misterio rural contado desde los cimientos

    Trump amenaza con desplegar al ICE en aeropuertos para presionar a demócratas por presupuesto de seguridad
    Mundo

    Trump amenaza con desplegar al ICE en aeropuertos para presionar a demócratas por presupuesto de seguridad

    El polémico mensaje de Donald Trump por la muerte de Robert Mueller, el exdirector del FBI

    Irán ataca Dimona, región donde se ubican las principales instalaciones nucleares israelíes

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo
    Paula

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial