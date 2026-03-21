En el marco de la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, intervino en la sesión plenaria de jefes de Estado Celac–África durante este sábado.

La cita, realizada en Bogotá, Colombia; marca un hito al tratarse del primer encuentro formal entre ambas regiones.

El titular de Relaciones Exteriores, quien asistió en representación del Presidente José Antonio Kast, destacó la necesidad de avanzar hacia una relación “más estratégica, concreta y orientada a resultados” entre América Latina, el Caribe y África.

Durante su intervención, Pérez Mackenna subrayó que estos territorios comparten desafíos estructurales, como el crimen organizado transnacional, las presiones migratorias, los desastres naturales y un escenario económico internacional incierto.

Aun así, el secretario de Estado puntualizó que “compartimos una oportunidad” para fortalecer vínculos en base a intereses comunes. Específicamente, destacó el dinamismo de la economía de África.

En cumbre Celac-África: Canciller Pérez Mackenna destaca integración económica y agenda común

En ese sentido, el Canciller señaló que un pilar fundamental de esta relación debe ser la integración económica y recalcó el rol de Chile como plataforma para facilitar el comercio y la inversión entre ambas regiones por su red de acuerdos internacionales.

“Chile considera que esta relación debe avanzar con pragmatismo, priorizando una agenda concreta, institucional y enfocada en resultados”, indicó

Entre las áreas con mayor proyección de colaboración, mencionó la minería y la gestión de recursos naturales, proponiendo avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

“El objetivo es avanzar hacia modelos que no solo extraigan recursos, sino que generen mayor valor, conocimiento y diversificación de nuestras economías, reduciendo así dependencias estructurales y asegurando la soberanía de nuestros países”, sostuvo.

Adicionalmente, Pérez Mackenna precisó que observan en esta oportunidad “un espacio creciente para avanzar en esquemas de cooperación triangular, junto a otros socios internacionales, que permitan ampliar el alcance y el impacto de nuestras iniciativas”.

La jornada incluye sesiones plenarias tanto del foro Celac–África como del bloque regional latinoamericano, donde se espera delinear las prioridades del organismo para el próximo período.