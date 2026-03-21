Con la presencia del ministro Pérez Mackenna se lleva a cabo la X Cumbre de la Celac en Bogotá

Este 21 de marzo se lleva a cabo en Bogotá, Colombia, la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en el marco del Foro de Alto Nivel CELAC–África.

Durante la cita, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizará el traspaso de la Presidencia Pro Tempore al mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi.

Según detalló la Cancillería colombiana, en la cita se prevé que los países miembros adopten la Declaración de Bogotá, en la que se reconocen los avances del último año en materia de integración regional, cooperación, promoción de la paz y fortalecimiento del multilateralismo en América Latina y el Caribe, además de definir las prioridades que tendrá el grupo para el próximo periodo.

Al encuentro asiste el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien participará tanto en la sesión plenaria de jefes de Estado CELAC–África como en la sesión plenaria de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se realizará en horas de la tarde.

Entre los jefes de Estado y de Gobierno que participan de la cita se encuentran el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi Martínez; y el primer ministro de Guyana, Mark A. Phillips.