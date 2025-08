“En política hay que ser coherente”: Nuevo video parodia de la UDI desata cruce entre Jara y Matthei.

Un nuevo video parodia, esta vez contra la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, compartió este martes la bancada de la UDI en sus redes sociales.

El objetivo: cuestionarla por las cifras de empleo de los últimos 12 meses, mientras se desempeñaba como ministra del Trabajo, que, según información del INE, alcanzó un total de 141 puestos de trabajo.

En ese contexto, en el registro -creado por el equipo de comunicaciones del partido que integran Pamela Olavarría, Santiago Mesias y Matías Verdugo- se muestra a Jara en su último día en el ministerio, en una reunión de despedida con el Presidente Gabriel Boric.

En el diálogo, la candidata de la alianza de gobierno destaca como uno de sus principales logros la creación de 141 empleos durante el último año.

Así, el Mandatario le consulta si esa cifra correspondía a la creación de empleo diario o mensual, a lo que la abanderada aclara que eran los números anuales.

¡Espectacular, Jeannette! Se nota que usted nació para crear empleo“, celebra -con un tono irónico- el “Mandatario” en el registro.

Mientras que Jara, asegura que “hicimos historia, Presidente. Burocracia. Permisos eternos. Impuestos altos. Y aun así, sobrevivimos políticamente”.

El video generó rápidamente reacciones en el oficialismo, donde apuntaron a que no era primera vez que el partido liderado por Guillermo Ramírez compartía ese tipo de contenidos, pues hace solo dos semanas habían realizado otra parodia con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, lo que incluso generó críticas dentro de Chile Vamos.

Así, consultada al respecto, la propia Jara salió a criticar la pieza audiovisual y desmintió su contenido.

Así, consultada al respecto, la propia Jara salió a criticar la pieza audiovisual y desmintió su contenido.

“Es bastante complejo cuando se trata de caricaturizar temas tan relevantes como la necesidad de empleo que hay en nuestro país. Lo que ocurrió y que informó el INE es que se crearon más de cien mil empleos formales, la UDI trata de poner el foco en un subdato que es respecto de los 141 puestos que según ellos serían los únicos que se habrían creado, lo cual no es efectivo”, afirmó.

En esa línea, aseguró que “llama la atención políticamente que se haga una parodia, una burla de un tema tan sensible, sobre todo cuando la misma candidata que representa la UDI unos días atrás salió a quejarse de que republicanos estaba haciendo respecto de ella también un bullying digital”.

“ Creo que en política hay que ser coherente y, por lo menos, de mi parte ese tipo de conductas no las van a encontrar ”, apuntó.

Matthei, por su parte, no dudó en salir a respaldar la parodia de su partido.

“Es muy distinto que a uno le truquen un video y lo hagan aparecer enfermo, a que sea una parodia”, dijo consultada sobre el tema en una actividad junto a pequeñas y medianas empresas.

Así, reconoció que si bien “no me gustó tanto la de Cataldo, en este caso yo no vi que haya un maltrato hacia la candidata, no vi que hayan instalado mentiras, lo que sí hacen obviamente una crítica a los 141 empleos creados en un año, pero creo que son cosas distintas”.

De esa forma, reiteró: “No vi que haya un maltrato ni la instalación de una mentira respecto de la candidata Jeannette Jara”.

En ese contexto, uno de los que salió a responder fue el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien dijo que se están “destruyendo los códigos” y recalcó que “tenemos diferencias, evidentemente, en la derecha respecto a la izquierda, pero sostengámoslas con seriedad y no con frivolidad”.