“El ministro merece una disculpa”: las figuras de Chile Vamos que manifestaron su rechazo a parodia de la UDI sobre Cataldo

Jugando con una tómbola y con pancartas de Jeannete Jara en la oficina son parte de la parodia de la Unión Demócrata Independiente (UDI) hacia el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), a quien le exigen su salida ante la posibilidad de que se sume al comando de la candidata presidencial oficialista.

En la descripción de la publicación sostienen que “mientras miles de niños no comprenden lo que leen y los resultados del Simce siguen cayendo, el ministro Cataldo parece tener otras prioridades”.

Pese a que el titular de la cartera no ha cerrado la puerta a incorporarse a los equipos de Jara, ha insistido en su permanencia en Educación hasta que el Presidente Gabriel Boric decida lo contrario.

Así las cosas, tras la burla de la UDI, Cataldo instó a los gremialistas a abandonar la discusión sobre su cargo y calificó el video como "de pésimo gusto".

“Me parece paradojal que en el contexto de que la propia candidatura de oposición, precisamente de la UDI, ha hecho observación de que ha habido campaña sucia por parte de sus adversarios, particularmente republicanos; hoy día estén haciendo eso desde la cuenta oficial de la UDI, o sea, totalmente impúdico”, criticó Cataldo.

El ministro también destacó que en conversaciones privadas algunos militantes de la UDI se han acercado a ofrecer disculpas por el contenido del video.

De manera pública, a través de su cuenta de X, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) fue uno de ellos, además instó a su partido a disculparse con la autoridad.

El legislador presidente de la comisión de Educación rechazó “categóricamente el contenido y la forma del video”.

“Es una falta de respeto inaceptable, que además banaliza la política. Con el ministro Cataldo puedo tener diferencias, pero lo que nunca puede ocurrir es que nos tratemos con caricaturas o con parodias ridículas”, expresó.

Y concluyó: “Pido disculpas a nombre de mi partido por este impasse que no debe volver a ocurrir".

Asimismo, la exministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez (RN) compartió el mea culpa del senador y añadió: “Ofender, ridiculizar, hacer bullying, es el camino que no hay que tomar nunca y que debe ser siempre rechazado“.

Por su parte, la vocera programática de Evelyn Matthei, la exsubsecretaria de Salud, Paula Daza, en conversación con radio Universo evitó profundizar en el video y remarcó que la exalcaldesa de Providencia sufrió una “campaña sucia” en su contra.

“A mí me parece tremendamente grave, probablemente son personas que no tienen las competencias para discutir las ideas, acá esperamos todos es discutir ideas. Podemos tener visiones de país distinto y que eso es válido, podemos tener miradas cómo solucionar los problemas distintos y eso es válido, pero lo que no podemos caer en una campaña presidencial con ese nivel de bajeza”, zanjó.