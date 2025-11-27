BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “En un comienzo se veía difícil”: Presidente Boric agradece a Congreso aprobación de Presupuesto 2026

    "Esto fue una tremenda pega muy dura y creo que se logra consolidar con un presupuesto serio, responsable", señaló el Mandatario.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    marcelo segura

    El Presidente de la República, Gabriel Boric, agradeció a parlamentarios del oficialismo y de la oposición por el despacho de la Ley de Presupuesto 2026 y señaló que “en un comienzo se veía difícil, pero así son las cosas en este oficio”.

    El Congreso Nacional despachó este miércoles por la noche la ley que aborda el gasto fiscal del próximo año, tres días antes del plazo final. Si bien hubo cambios y ajustes, la estructura central del Presupuesto de la Nación 2026 se mantuvo intacta.

    “El día de ayer se aprobó la ley de presupuesto del año 2026 con un amplio acuerdo en el Congreso y quisiera partir por agradecer a todos los parlamentarios y parlamentarias tanto del oficialismo como de la oposición que colaboraron con voluntad de diálogo para llegar a este acuerdo”, apuntó el Presidente Boric.

    “En un comienzo se veía difícil, pero así son las cosas en este oficio y conversando con la gente de buena fe, de buena disposición, acogiendo las inquietudes de diversos parlamentarios y parlamentarias, logramos sacar esto adelante”, añadió el Mandatario.

    En esa línea, el jefe de Estado felicitó la labor del ministro de Hacienda, Nicolás Grau y de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos. “Esto fue una tremenda pega muy dura y creo que se logra consolidar con un presupuesto serio, responsable, que cumple el mandato de alcanzar los acuerdos en el Congreso que se necesitan para el bien de Chile”.

    “A modo de ejemplo, ¿qué es lo que significa la aprobación de presupuesto, que puede parecer un poco lejana? Con la aprobación de este presupuesto se garantizan las prioridades sociales muy sentidas por la ciudadanía, como las pensiones y el aumento de la PGU”, explicó el Presidente Boric.

    Asimismo, apuntó que “quiero decirlo muy claramente porque muchas veces se instalan mentiras respecto a estos temas, va a ser la administración con menor crecimiento de la deuda pública desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet y eso es algo que refuerza la confianza que el mundo tiene respecto de Chile y sus instituciones”.

    Más sobre:Gabriel BoricCongresoPresupuestoPresupuesto 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Corte Suprema confirma rechazo a demanda de Carozzi contra Masterfoods por uso de la frase “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura

    “¿Tú crees que con eso vas a mejorar la pobreza?”: Jara intensifica interpelaciones a Kast en Foro Social

    La crítica de Zandra Parisi a Kast: “Decirle no a Don Francisco es decirle no a la Teletón”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    3.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Servicios

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Austria por la final del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Austria por la final del Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura
    Chile

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura

    “¿Tú crees que con eso vas a mejorar la pobreza?”: Jara intensifica interpelaciones a Kast en Foro Social

    La crítica de Zandra Parisi a Kast: “Decirle no a Don Francisco es decirle no a la Teletón”

    Corte Suprema confirma rechazo a demanda de Carozzi contra Masterfoods por uso de la frase “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”
    Negocios

    Corte Suprema confirma rechazo a demanda de Carozzi contra Masterfoods por uso de la frase “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”

    Ipsa vuelve a superar los 10.000 puntos y el dólar sube en jornada marcada por feriado en Estados Unidos

    Ministro Grau no ve el Presupuesto 2026 solo como un triunfo del gobierno: “Es una mejor ley que el proyecto que entró”

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Locura total: hinchas de Flamengo invaden el bus del equipo en la despedida previa a la final de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Locura total: hinchas de Flamengo invaden el bus del equipo en la despedida previa a la final de la Copa Libertadores

    Una calle a su nombre y el primero en el Muro de Leyendas: el emotivo homenaje del Monterrey para Humberto Suazo

    “Se lo entregan a cada jugador que logra salir campeón”: Claudio Bravo defiende su título en la Champions League en 2015

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Isn’t it a Pity, George Harrison y una canción rescatada del olvido
    Cultura y entretención

    Isn’t it a Pity, George Harrison y una canción rescatada del olvido

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    Las autoridades de Gaza elevan a más de 300 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego
    Mundo

    Las autoridades de Gaza elevan a más de 300 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego

    El día después: ¿qué pasaría en Venezuela si se va Maduro?

    De Michelle Bachelet a Mia Mottley: los nombres que suenan para el cargo de secretario general de Naciones Unidas

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile