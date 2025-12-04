VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    "Ese es el populismo que propone la ultraderecha": Jara reitera emplazamientos a Kast por propuesta de expulsión de migrantes

    "Lo que no voy a hacer es incentivarlos a que salgan por un lado y que entren por el otro, porque eso se llama puerta giratoria fronteriza", acotó

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), arremetió contra su contendor de la oposición, José Antonio Kast, por propuestas en materia migratoria, entre las cuales se encuentra la expulsión de lo 334 mil extranjeros en situación irregular financiada por los medios de ellos o los de sus empleadores, según mencionó él mismo en el debate de la Asociación de Radiodifusoras de Chile (Archi).

    Luego de una actividad en la que dio a conocer sus propuestas de seguridad en San Bernardo -entre ellas intervenciones policiales en 100 barrios con problemas de seguridad y narcotráfico en el tercio inicial del primer año de gobierno- la candidata fue consultada por sus propuestas en políticas migratorias. Esto debido a que ayer afirmó que empadronaría a los 330 mil migrantes en condición irregular en Chile y que tampoco los regularizaría.

    Al respecto, Jara afirmó que implementará un empadronamiento obligatorio y que quien no acate este procedimiento, debe ser expulsado, aunque no especificó de qué manera. "Esa es la dificultad y ese es el populismo que propone la ultraderecha. El populismo de TikTok, el populismo de la frase suelta. Pero para saber quiénes son, lo primero que hay que hacer es empadronar. El que no se empadrona obligatoriamente va a tener que salir del país", sostuvo.

    “Regularizar que en la otra situación que está en discusión, en Chile no se puede hacer cuando la persona no entró por paso regular. Entonces, no es que yo los vaya a regularizar o no, o no es que Kast los vaya a regularizar o no. No se puede hacer porque la ley hoy día no lo contempla de esa manera. Lo que no voy a hacer es incentivarlos a que salgan por un lado y que entren por el otro, porque eso se llama puerta giratoria fronteriza. Así que los que se quieran quedar tienen que pasar por el empadronamiento, tienen que acreditar vínculo familiar, no tener antecedentes penales y tener trabajo. Los demás se tendrán que ir", zanjó.

