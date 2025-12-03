VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Jara situación migratoria: “No podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana”

    "Ahora, si nosotros vamos a hacer como solución que entren (al país) por la ventana para que después vuelvan (a salir) por la puerta, eso es una puerta giratoria a la frontera", dijo.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    En una de sus primeras intervenciones en el debate de las Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), descartó regularizar a los migrantes que hayan ingresado de manera irregular a Chile.

    Al ser consultada por cómo manejaría sus políticas migratorias ante la militarización de las fronteras en Perú y la negativa de Venezuela de recibir a quienes han abandonado ese país -cuya población migrante es una de las más numerosas en Chile- Jara mencionó que “la situación de Venezuela ha sido muy crítica, ha generado un enorme daño a la región, además con una migración masiva. Y hoy día estamos viviendo un momento en el cual, además, hay posibilidades de que muchos migrantes puedan volver a su país si es que se abren nuevos puentes, cierto, democráticos. Creo que es importante que quienes quieran volver a su país encuentren el apoyo del nuestro para poder salir (...) hay que ayudarlos para que consigan sus documentos vía Bolivia, que es lo que está establecido en el convenio, y que así se está operando. El punto es que hay que hacerlo de manera más masiva".

    En ese sentido y al se requerida sobre si regularizaría a los 334 mil migrantes que están en Chile sostuvo “no, en eso he sido bien clara. Lo que sí quiero decir, que no me parece que la migración se utilice como un tema de campaña electoral, generando además tensiones con otros países, y que además se haga una utilización política de un tema que es sumamente serio”.

    Respecto de las propuestas de su contendor José Antonio Kast (Republicanos) en esta materia, en específico a la expulsión de los 330 mil migrantes, sostuvo que “de ahí a que eso ocurra hay una distancia con la realidad, entonces en esto hay que ser muy responsable. Si se fueran los migrantes 100 diarios en un avión todos los días, los 330 mil migrantes estarían expulsados de aquí a nueve años más”.

    Sobre su propuesta de “regularización acotada” a los migrantes que ya están empadronados, teniendo en cuenta que ya hay 182 mil en esa condición, Jara respondió que se debe empadronar a la totalidad de migrantes y en ese momento protagonizó un desencuentro respecto a estas cifras con la periodista que la interpelaba en esta materia. “Son adicionales a los 334 mil”, refutó Jara cuando se le dijo que el gobierno ya abrió un proceso de empadronamiento, que ya se cerró, y que solo hay 182 mil empadronados. Luego que se le aclarase que esas cifras provenían del Servicio Nacional de Migraciones, acotó: “A lo mejor tenemos fuentes distintas, pero de todas maneras, mire, lo relevante es saber quiénes son (...) Lo que pasa es que no podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana. Ahora, si nosotros vamos a hacer como solución que entren por la ventana para que después vuelvan por la puerta, eso es una puerta giratoria a la frontera”.

