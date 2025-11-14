OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    La actividad se realizó en el Estadio Santa Laura, donde la abanderada realizó su último discurso de cara a la primera vuelta presidencial.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    Santiago, 13 de noviembre 2025. La candidata presidencial Evelyn Matthei, realiza su cierre de campana en el estadio Santa Laura comuna de Independencia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A eso de las 18:00 horas de este jueves -y al ritmo de un DJ que amenizó la llegada de los asistentes- la cancha y las graderías del Estadio Santa Laura comenzaron a recibir a militantes de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, además de simpatizantes de Demócratas y Amarillos, las colectividades que respaldan la candidatura de Evelyn Matthei.

    El recinto deportivo fue la locación escogida por la abanderada para desarrollar lo que su propio comando definió como “el cierre de campaña más grande de Chile”. En la antesala, hubo dudas por la capacidad de llenar el recinto e igualar el despliegue de José Antonio Kast en el Movistar Arena.

    Varios de los presentes llegaron premunidos de pelucas rubias, chalecos reflectantes y banderas, en alusión al episodio de Matthei como alcaldesa de Providencia durante el estallido social: en ese entonces, y ante la falla de los semáforos, la jefa comunal comenzó a dirigir el tránsito en la avenida Pedro de Valdivia. Sin embargo, y ante las preguntas de la prensa salió corriendo en dirección al municipio.

    La abanderada opositora enfrenta un escenario electoral cuesta arriba. Según los últimos sondeos disponibles hasta antes de la veda electoral, Matthei figuraba en el tercer o cuarto lugar de las preferencias, lejos del liderazgo de la candidata oficialista, Jeannette Jara, y el republicano, José Antonio Kast. Esa presión la ha llevado a endurecer el tono de la campaña en los últimos días, concentrando los ataques en el gobierno, en Kast y buscando marcar diferencias con el libertario Johannes Kaiser.

    En ese contexto, el cierre de la contienda electoral fue concebido como una demostración de fuerza y unidad. La candidata, según su equipo, optó por un formato “popular y cercano”, con bandas tropicales y con un discurso dirigido a los votantes que la han acompañado en su trayectoria política y a los indecisos que podrían definirse en los últimos días.

    El acto abrió al ritmo de “Los Machos de la Cumbia” y le siguió “La Gran Mezcla”. Luego fue el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (ind. UDI), el encargado de dar la bienvenida. De la nueva camada de alcaldes, Iglesias es uno de los cercanos a Matthei.

    La jornada también incluyó la presentación de todos los candidatos de la Región Metropolitana que compiten por el pacto que respalda a Matthei. Así, acorde al itinerario, y en pleno desarrollo hasta el cierre de esta edición, estaba contemplado el discurso de la exacaldesa fuera a eso de las 21:00 horas.

    De esta forma, recién una hora antes de su alocución, se empezó a llenar el recinto, que fue utilizado solamente a un tercio de su capacidad, con el escenario pegado a la tribuna marquesina del estadio.

    Esto, en medio de la inquietud de algunos por no llenar el lugar. De hecho, ya en el evento, algunos dirigentes de la coalición no dudaron en quejarse en privado por la falta de gestiones para llevar gente al estadio.

    Fuera de eso, fueron varias autoridades las que llegaron. Entre ellos, los presidentes de partido Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN), Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli), Ximena Rincón (Demócratas); los parlamentarios Juan Antonio Coloma, Ximena Ossandón, Gustavo Alessandri, Francisco Undurraga; y los alcaldes Sebastián Sichel, Jaime Bellolio, Felipe Alessandri; José Manuel Palacios y Catalina San Martin, quien llegó con cabritas para ver el espectáculo.

    Al lugar también llegaron algunas exautoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera como Juan José Ossa, Patricio Melero, entre otros.

    A ellos se sumaron el equipo más cercano de la exalcaldesa, como su jefe de campaña, Diego Paulsen; su jefa de gabinete, Carol Vargas; su jefe programático, Juan Luis Ossa; y los integrantes de su equipo de comunicaciones Gonzalo Gomez, María Irene Chadwick y Cristián Torres, quienes siguieron el evento desde la tribuna del estadio.

    Mientras esperaban, el periodista Nicolás Larraín se encargó de animar el evento y también se mostraron algunos de los capítulos de la franja electoral. El primero de ellos con un error: un audio en inglés narrando el registro.

    En el lugar, la vocera de la candidata, Paula Daza, afirmó que “yo creo que podemos esperar al menos 2.000 personas que nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos un día lindo, un día caluroso, pero tenemos, sobre todo, mucho entusiasmo”.

    Horas más tarde, a las nueve en punto, Matthei subió al escenario. En su discurso, abordó parte de sus propuestas en materia de seguridad, economía y social y no dudó en apuntar contra el gobierno de Gabriel Boric y el Frente Amplio.

    “El mayor fracaso del Frente Amplio es haber jugado con el futuro de Chile y de nuestros niños y jóvenes. Metieron la mano en las escuelas y liceos, con inexperiencia y dogmatismo. Sepultaron la esperanza de las familias. La irresponsabilidad política de este gobierno y de los dirigentes del Frente Amplio es enorme. La historia los juzgará de manera implacable”, apuntó.

    También, no dudó en mencionar al expresidente Sebastián Píñera. “Tuve el honor de trabajar con el Presidente Piñera, y de liderar el Ministerio del Trabajo cuando logramos que se crearan un millón de empleos en nuestro país. Sé hacerlo”.

    Además, se refirió al escenario en la derecha de cara a la segunda vuelta y afirmó que “siempre he puesto el interés de Chile por sobre cualquier interés personal o de un grupo político específico. Por eso reiteradamente insistí en que debíamos hacer una primaria amplia de la centroderecha que evitara una disputa electoral agotadora y estéril. También abogué por una lista única parlamentaria para la oposición”.

    Respecto al balotaje, recalcó que “hoy tenemos un triple empate técnico entre los 3 candidatos de derecha: cualquiera de los 3 puede pasar a segunda vuelta. Pero es evidente que la única que asegura la derrota de la candidata comunista de continuidad de este gobierno soy yo".

    Más sobre:Early AccessEvelyn MattheiCierre de CampañaSanta Laura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gustavo Gatica repudia promesa de Kaiser de indultar a carabineros: “No es justicia, es impunidad”

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Gustavo Gatica: “Cometimos el error de pensar que toda esa gente que salió a marchar en 2019 era de izquierda”

    La presión sobre el FA por mantenerse como la bancada más grande de la izquierda

    Funcionario del Poder Judicial ataca a administrador de la Corte de Arica y es abatido por gendarmes y carabineros

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    4.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Gustavo Gatica repudia promesa de Kaiser de indultar a carabineros: “No es justicia, es impunidad”
    Chile

    Gustavo Gatica repudia promesa de Kaiser de indultar a carabineros: “No es justicia, es impunidad”

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Gustavo Gatica: “Cometimos el error de pensar que toda esa gente que salió a marchar en 2019 era de izquierda”

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran
    Negocios

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Forum proyecta leve alza en venta de vehículos en 2026, debido a bajo crecimiento de la economía y aún altas tasas

    IPSA corta racha de alzas contagiado por caídas en Wall Street, pero dólar baja de $930

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100
    El Deportivo

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100

    Francia clasifica al Mundial 2026 con una goleada y Cristiano Ronaldo se hace expulsar en la caída de Portugal

    Se fue aplaudiendo al árbitro: la agresión de Cristiano Ronaldo que produjo su expulsión ante Irlanda

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro
    Cultura y entretención

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”
    Mundo

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las razones de los diputados franceses para suspender la controvertida reforma de pensiones de Macron

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?