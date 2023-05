Ex presidente Michelle Bachelet tras emitir su voto: “El error más grave es mezclar este proceso con la contingencia política”

Durante la mañana de este domingo la ex presidenta Michelle Bachelet acudió al Centro Educacional La Reina para emitir su sufragio en la elección de consejeros constitucionales. En la ocasión la ex mandataria realizó un llamado a participar del proceso a la vez que mencionó que “el error más grave es mezclar este proceso con la contingencia política”

“Hay que venir a votar, no sólo porque es obligatorio, porque es una tremenda oportunidad que nos represente a todos”, señaló en un punto de prensa tras votar, agregando que “es una nueva oportunidad que no podemos perder”.

La ex presidenta, llegó hasta el lugar de votación pasadas las 9:00 AM, y en la ocasión también tuvo palabras para el poco interés que ha suscitado la elección “espero que la gente tenga super claro por quien quiere votar. Yo he visto poca información, cuando yo voy a la feria la gente me pregunta quiénes son los candidatos, por quién va a votar, etc. Es una pega de todos, de los partidos, del Servel, pero sobre todo de las personas de los partidos, pero lo que sucede es que no todos tienen los mismos recursos”.

Sobre la decisión de la izquierda de ir en dos listas, la ex mandataria señaló que “yo dije que estaba disponible para ser candidata si es que había una lista única”, mencionando que “mientras más unidad haya mejor. Pero si no se dio, no se dio”.

Bachelet también se refirió al proceso que se viene tras esta elección mencionando que “yo esperaría dado la experiencia que pasó, hubiera altura de miras y hubiera la capacidad de ponerse de acuerdo en los temas principales”.

“El error más grave es mezclar este proceso con la contingencia política, porque la constitución nos habla de futuro, nosotros tenemos que tener esperanza para un futuro mejor, la gente necesita esperanza para vivir, uno necesita pensar que las cosas pueden mejorar, y la Constitución no resuelve todos los problemas pero da un marco de la sociedad en la que queremos vivir, en las formas y reglas que queremos vivir, y eso es lo que hay que pensar cuando vamos a votar hoy día, no en la política contingente, no en dos o tres años más, no en una próxima elección, tenemos que pensar en el futuro del país”, cerró la expresidenta, que dijo estar disponible para participar del proceso si es que la llaman.