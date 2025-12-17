SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Exjefe de campaña de Kast manifestó que “sería deseable que el Partido Nacional Libertario sea parte de este gobierno”

    En Desde la Redacción, Martín Arrau, apuntó además no descarta que se puedan nombrar ministros antes del 15 de enero

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El exjefe de campaña de José Antonio Kast, Martín Arrau, no descartó que nombres del gabinete del presidente electo se puedan conocer antes del 15 de enero, fecha autoimpuesta por el equipo para tener a sus integrantes.

    En el programa de streaming Desde la Redacción, de La Tercera, el exjefe de campaña del que era el candidato republicano aseveró que “hay muchas conversaciones y conformar un gabinete con las experiencias políticas que se necesitan, con las experiencias técnicas y, -además, en esto que estamos avanzando muy positivamente de convocar a amplios sectores- es un trabajo, es un Tetris bastante complicado“.

    En esa línea, Arrau planteó que esperan que “quede un muy potente gabinete”. Dentro de ello, respecto a la fecha límite, indicó que se autoimpusieron el 15 de enero para tener la mayor parte de los integrantes.

    De igual manera, ante la consulta de si es probable tener nombres antes de la fecha límite, Arrau señaló que “me remito a lo que ha dicho el presidente y que, efectivamente, es lo que uno ve en la discusión. O sea, hay nombres avanzando más o menos. Eso será motivo de la vocería propia de la oficina del presidente, pero es algo que hoy día no está para nada descartado”.

    Mientras que, el exjefe de campaña afirmó que el gobierno no será exclusivo del Partido Republicano y que de las otras colectividades que apoyaron al presidente electo también se evalúan nombres, de hecho, apuntó que “sería deseable que el Partido Nacional Libertario esté y sea parte y se sienta parte, sobre todo de este gobierno”.

    Medidas en megatoma de San Antonio

    Arrau también fue consultado por las decisiones “difíciles” que tendría que tomar el mandatario electo, José Antonio Kast, y si una de ellas es sobre la megatoma de San Antonio.

    El exjefe de campaña aseveró que “hay que tomar decisiones difíciles que cambian el paradigma en esto. El Estado, su rol primario, es la defensa y la seguridad. El Estado debe garantizar la justicia en tiempo oportuno. Y el resto viene después”.

    Hay que desalojar cuando las personas se toman la propiedad privada de otro. Y no hay que dar incentivos o efectos positivos a las personas que se saltan la fila. Tema migratorio, complejo, polémico, largo de los debates, olvídate”, planteó.

    Respecto a la megatoma, señaló que “ya lo dijo el presidente electo que efectivamente no vamos a dar ninguna señal de beneficiar a personas que se han saltado la fila, que han cometido, efectivamente, abusos o han tomado propiedad ajena, y, por tanto, hay que ver en qué Estado llega esto a marzo, si es que está el decreto expropiatorio, en fin”.

    “El gobierno actual dijo que iba a desalojar porque llegó un acuerdo mediante la compra. No fue el desalojo que ordenó la justicia, acordemos eso, y lo demoró bastante”, añadió.

    Desde la RedacciónMartín ArrauJosé Antonio Kast

