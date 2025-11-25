Expresidente Frei destaca cita con Kast previo al balotaje y remarca que “el país requiere unidad”

“En el día de ayer recibí en mi casa al candidato presidencial José Antonio Kast para intercambiar ideas sobre el futuro de Chile”.

Así parte una declaración del expresidente Eduardo Frei (DC), en la que destacó la cita que mantuvo este lunes con el abanderado republicano, a solo tres semanas del balotaje del próximo 14 de diciembre. Kast se enfrentará a la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara.

“Tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”, se lee en el escrito.

En el texto, el militante decé apunta que: “He dedicado gran parte de mi vida a trabajar por Chile, por su progreso y su desarrollo con el objetivo que todos tengan mejores oportunidades y una vida digna y próspera junto a sus familias. Un desafío en el que avanzamos de manera sostenida durante casi 30 años”.

“Pese a que como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Se necesita convocar a todos los sectores , con amplitud, de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos”, remarca.

Y luego agrega: “Nuestro país debe retomar rápidamente el crecimiento, generar buenos empleos y erradicar las organizaciones delictuales que se han tomado nuestros barrios y amenazan el futuro de nuestros niños”.

En la parte final de su declaración, Frei enfatiza que “ha sido una valiosa instancia que me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción del país que los chilenos necesitan y merecen”.

Aunque hasta el momento Frei no ha dado su apoyo directo para el balotaje, en republicanos no esconden que se trata de una señal importante, sobre todo considerando que el histórico militante de la DC se ha mostrado crítico de la exministra del Trabajo y del apoyo que su tienda le dio para la cruzada presidencial.