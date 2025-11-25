BLACK SALE $990
    Expresidente Frei destaca cita con Kast previo al balotaje y remarca que “el país requiere unidad”

    "Tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos", dice la declaración del exmandatario.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Cristóbal Fuentes
    Expresidente Eduardo Frei. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    “En el día de ayer recibí en mi casa al candidato presidencial José Antonio Kast para intercambiar ideas sobre el futuro de Chile”.

    Así parte una declaración del expresidente Eduardo Frei (DC), en la que destacó la cita que mantuvo este lunes con el abanderado republicano, a solo tres semanas del balotaje del próximo 14 de diciembre. Kast se enfrentará a la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara.

    “Tuvimos una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”, se lee en el escrito.

    En el texto, el militante decé apunta que: “He dedicado gran parte de mi vida a trabajar por Chile, por su progreso y su desarrollo con el objetivo que todos tengan mejores oportunidades y una vida digna y próspera junto a sus familias. Un desafío en el que avanzamos de manera sostenida durante casi 30 años”.

    “Pese a que como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Se necesita convocar a todos los sectores, con amplitud, de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos”, remarca.

    Y luego agrega: “Nuestro país debe retomar rápidamente el crecimiento, generar buenos empleos y erradicar las organizaciones delictuales que se han tomado nuestros barrios y amenazan el futuro de nuestros niños”.

    En la parte final de su declaración, Frei enfatiza que “ha sido una valiosa instancia que me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción del país que los chilenos necesitan y merecen”.

    Aunque hasta el momento Frei no ha dado su apoyo directo para el balotaje, en republicanos no esconden que se trata de una señal importante, sobre todo considerando que el histórico militante de la DC se ha mostrado crítico de la exministra del Trabajo y del apoyo que su tienda le dio para la cruzada presidencial.

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Bayer Leverkusen por la Champions League en TV y streaming

    Rating del lunes 24 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League en TV y streaming

