    Política

    Francisco Vidal, vocero del comando de Jara: “Nos están matando antes del resultado”

    "Yo creo que yo creo que todavía tenemos una oportunidad, ya será el momento de hacer la crítica y autocrítica”, aseguró el vocero del comando oficialista.

    José Navarrete
    El exministro Francisco Vidal, uno de los voceros del comando de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, rechazó los planteamientos que dan por cerrado el balotaje en favor del abanderado de la oposición, José Antonio Kast.

    “La derecha ya ganó. Ellos ya instalaron que ganaron”, planteó Vidal en diálogo en radio Nuevo Mundo, la mañana de este domingo, asegurando que hay analistas que, además, ven a la coalición dividida en un rol de eventual oposición.

    El militante PPD sostuvo que esos vaticinios responden a una estrategia.

    “Nos dijeron que la segunda vuelta iban a pasar dos alemanes, así era, así comenzó la campaña. Después nos instalaron que iban a ser mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado. Tampoco. Y hoy día nos están matando antes del resultado. Yo creo que la estrategia es de manual, es bajar la motivación, bajar el estímulo, expandir la derrota, es a los vacilantes que se escondan, porque hay mucho de eso también. Pero, yo creo que yo creo que todavía tenemos una oportunidad, ya será el momento de hacer la crítica y autocrítica”, dijo.

    Vidal comentó que en la otra vereda “ya se están repartiendo ministerios”, asegurando que ese fue el tono de lo planteado por José Luis Daza respecto a Jorge Quiroz en el seminario por los 35 años de Libertad y Desarrollo.

    “El señor Daza que es vicepresidente de Argentina en la economía, le cedió públicamente el Ministerio de Hacienda el señor Quiroz. Impresionante, pero bueno ¿Qué podemos esperar? Así que yo creo que en estos doce días reales de campaña que quedan, la clave es el mundo popular, decirles lo que plantea Jara, el compromiso principal es que usted llegue a fin de mes con su pensión o con su salario y no tenga que endeudarse", manifestó.

