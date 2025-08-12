SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

FRVS y AH refuerzan sus mínimos para lograr lista única: “No queremos cupos asegurados, queremos competir en igualdad de condiciones”

Los representantes de esas colectividades marcaron que su prioridad es lograr una sola lista en el sector, pero no le cierran la puerta a una segunda lista.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La jornada de este martes, los diputados Jaime Mulet y Tomás Hirsch, en representación de la FRVS y Acción Humanista respectivamente, se reunieron con el senador y timonel de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, para abordar las negociaciones parlamentarias.

Tras la cita, los diputados reforzaron su postura de que la prioridad es consolidar la lista única del oficialismo y la DC, pero dándole espacio a todos los partidos integrantes. De todas maneras, ninguno de los parlamentarios descartó la idea de una segunda lista.

Asimismo, los diputados negaron tajantemente la suscripción a una carta que circuló en la mañana, en la que se asegura la creación de un pacto electoral que incluiría a la FRVS, AH y algunos movimientos políticos.

“El senador Huenchumilla nos invitó a conversar a propósito de la búsqueda de un entendimiento parlamentario único. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo siempre único y claro, todavía no hemos logrado, pero lo que queremos”, comenzó diciendo Mulet.

Luego, agregó: “También hemos visto, si es que no hay acuerdo en lista única, que podría haber dos listas que apoyen a la candidata presidenta, pero estamos haciendo el esfuerzo por la lista única”.

Sobre la misiva, el excandidato a las primarias sostuvo: “Nosotros hemos señalado con mucha claridad, incluso lo dimos a conocer, que esa carta no la suscribimos nosotros. Es una carta que alguien hizo, no sé yo bien quién la hizo, pero no está suscrita por nosotros. Si algún día tenemos algo que informar nosotros de una lista alternativa, la haremos públicamente como corresponde. Es una filtración que alguien obviamente redactó y que nosotros no compartimos ni hemos suscrito”.

Por su parte, el timonel de AH señaló: “Hemos enviado una declaración pública en la cual hemos dicho que nosotros no hemos escrito, no hemos acordado, no hemos consensuado, ni hemos firmado esa carta o documento que hemos visto circulando”.

“Nosotros hemos estado teniendo conversaciones, hemos estado permanentemente sentados en la mesa de negociación, tanto en la de los secretarios generales como en la de presidentes de partidos, buscando efectivamente la construcción de un acuerdo unitario. Y hemos, hemos planteado siempre que ese acuerdo unitario ideal es en una lista, y si eso no ocurre, tal como se ha dicho, habrá que buscar otras alternativas”, destacó.

“Eso es lo que hemos planteado también en la mesa de negociación, pero también creemos que es fundamental que todos los partidos entiendan que todos tenemos que tener los espacios para poder colaborar en un futuro gobierno”, zanjó.

“Cada partido ha ido presentando ya sus mínimos, sus necesidades, sus aspiraciones y nosotros no queremos nada regalado, no queremos cupos asegurados, nada por el estilo. Lo que queremos es poder competir en igualdad de condiciones en los distritos en que vayamos”, concluyó el diputado.

Más sobre:EleccionesParlamentariasJaime MuletTomás Hirsch

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Caso Monsalve: los contactos de Providel con el entorno de la expareja de la denunciante

“Estamos avanzando más lento de lo que se necesita”: las tratativas del oficialismo para conformar lista única parlamentaria

Megaincendio: tribunal accede a petición de defensas y reabre investigación

La advertencia UDI a Demócratas por el respaldo a Calisto: “Esperamos que reconsideren su opinión”

Marcel confirma que hay sumarios cerrados por mal uso de licencias: apunta a que algunos eran casos “triviales”

Cuáles son las películas chilenas que batallarán por el boleto a los Oscar y los Goya

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

3.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

4.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

No era un misil, era un rayo: captan una enorme explosión en Estados Unidos

No era un misil, era un rayo: captan una enorme explosión en Estados Unidos

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

El “juego” del calamar: este pescador se jactaba de su gran captura y el molusco reaccionó sorpresivamente

Servicios

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Confirman pago anual de hasta $678 mil por el Subsidio al Empleo Joven

Confirman pago anual de hasta $678 mil por el Subsidio al Empleo Joven

Cuáles son los nuevos prefijos para los números de llamadas spam

Cuáles son los nuevos prefijos para los números de llamadas spam

Caso Monsalve: los contactos de Providel con el entorno de la expareja de la denunciante
Chile

Caso Monsalve: los contactos de Providel con el entorno de la expareja de la denunciante

“Estamos avanzando más lento de lo que se necesita”: las tratativas del oficialismo para conformar lista única parlamentaria

Megaincendio: tribunal accede a petición de defensas y reabre investigación

Jara y eliminación de las AFP: “yo voy a priorizar la implementación de la reforma previsional”
Negocios

Jara y eliminación de las AFP: “yo voy a priorizar la implementación de la reforma previsional”

Startup de inteligencia artificial ofrece US$ 34.500 millones a Google por el navegador Chrome

Gigante belga lanza OPA para concretar la compra de Cementos Bío Bío

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”
Tendencias

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Este teléfono funciona como una laptop de bolsillo con dos pantallas y multitarea sin lag

Gustavo Álvarez entrega las claves de la llave de la U ante Independiente por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Gustavo Álvarez entrega las claves de la llave de la U ante Independiente por la Copa Sudamericana

El plan piloto que alista la UC para no fallar en la inauguración del Claro Arena

Dimitrov le da una mano a Alejandro Tabilo y lo mete en el cuadro principal del US Open

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Cuáles son las películas chilenas que batallarán por el boleto a los Oscar y los Goya
Cultura y entretención

Cuáles son las películas chilenas que batallarán por el boleto a los Oscar y los Goya

De Lionel Richie a Ricky Martin: estos son todos los conciertos en el nuevo Claro Arena de la UC

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco

Informe de Médicos Sin Fronteras advierte que políticas migratorias en EE.UU., México y América Central dejan a miles de personas en peligro
Mundo

Informe de Médicos Sin Fronteras advierte que políticas migratorias en EE.UU., México y América Central dejan a miles de personas en peligro

Tres personas detenidas por vandalizar con pintura roja la Embajada de Israel en La Haya

Administración de Trump acusa a la Universidad George Washington de violar la ley por no atajar el antisemitismo

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi
Paula

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales