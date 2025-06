Funcionarios fantasmas y exigencia de probidad: las preguntas de consejeros regionales a Orrego por informe de Contraloría

En el Consejo Regional Metropolitano se revisó el informe de la Contraloría General de la República (CGR) en donde el gobernador Claudio Orrego, contestó las preguntas y planteamientos que realizaron los consejeros regionales.

En la instancia se habló sobre la probidad, sobre la imagen al público de la institución y la confianza que las personas tendrían ante el Gobierno Regional, además de las recriminaciones por la forma en que se enteraron sobre el informe emitido por el ente fiscalizador.

En las intervenciones, el primero en hablar fue Ignacio Dülger, consejero regional Republicano, en donde planteó la importancia de la probidad y apuntó que "aquí hay un manto de dudas gigantesco, y que no solamente con respecto al informe y con respecto a la asesoría".

“Ayer apareció otra nota con respecto al funcionario fantasma, y pueden ir pasando muchas cosas más. Entonces, a nosotros como bancada, yo creo que, no como bancada, yo creo que puedo hablar en nombre de todos los consejeros regionales aquí presentes, nos preocupa mucho la imagen que estamos dando como gobierno regional en torno a la probidad ”, expresó.

Añadiendo que, como bancada, están dispuestos a “usar todas las herramientas disponibles”. A ello, se fueron sumando otras autoridades, Álvaro Bellolio, consejero regional UDI, manifestó que: “Nosotros, hacia los vecinos, necesitamos dar una claridad, dar una señal en qué se está gastando la plata y por qué. Y eso efectivamente termina fortaleciendo la confianza”.

Por su parte, Sergio Morales (Republicano) y Pedro Herreros (UDI), plantearon nuevamente sobre el “funcionario fantasma”, en donde el último lo identificó como el funcionario Gabriel Prado .

“Sabemos que no tuvo funciones relacionadas con el programa Quédate, como se ha intentado insinuar para justificar su participación en determinadas decisiones. Entonces, ¿cuál fue su verdadero rol? ¿Qué decisiones tomó y en representación de quién actuaba?“, consultó Herreros.

Desde Renovación Nacional, fueron más neutrales, donde sus consejeros indicaron que necesitaban “fortalecer nuestro rol fiscalizador y garantizar que toda acción administrativa y contractual en nuestro territorio esté sujeta a los altos estándares de legalidad y ética”.

En esa línea, María Valeria Ponti (RN), apuntó que había temas, como ProCultura o contrataciones que no competían al consejo, y que el tema principal era el informe de la Contraloría, en donde planteó la conformación de una comisión investigadora que será integrada por un miembro de cada bancada y que deberá exponer un informe final.

Desde el oficialismo, la primera en hablar fue María Eugenia Puelma, consejera regional del Partido Comunista, quien indicó que aquí no se trata de buscar culpas, sino de subsanar aquellos puntos señalados por el informe de Contraloría. E incluso planteó estar de acuerdo con la propuesta de Ponti, sobre hacer “un equipo fiscalizador, porque es nuestra única atribución que tenemos”.

Sin embargo, si plantearon sentirse pasados a llevar y no suficientemente informados, lamentando enterarse por los medios sobre el escrito de Contraloría. “Sentimos que el gobernador casi que nos pasó por encima con la información”, comentaron algunos durante la sesión.

Ximena Peralta expresó que como bancada del Frente Amplio establecieron principios para abordar la situación, como contar con “todos” los antecedentes, en donde recalcaron que “ no resulta admisible que el Consejo Regional se entere de más sorpresas semana a semana ”.

Además, respecto a las herramientas como autoridades apuntó que “todas las atribuciones que estén a nuestra disposición serán usadas con rigor y con responsabilidad. El Consejo Regional representa al conjunto de vecinas y vecinos de la Región Metropolitana”.

La consejera del Partido Socialista, Carolina Oteiza, señaló al dar su palabra, que lo que le preocupaba “ es que esta conversación que tuvimos acá terminó siendo casi un tribunal ”.

“Creo que esto no es el espacio para acusar nada. Me gustaría que datos republicanos, la UDI -RN no-. Fueran un poco más rigurosos en la forma en cómo los planteamos”, añadió.