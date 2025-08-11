Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó el asesinato de seis periodistas palestinos en Gaza. Según informaron medios internacionales, la tienda de campaña de los profesionales fue atacada la noche del domingo por fuerzas militares israelíes.

En ese contexto, la Cancillería expresó “este hecho constituye una grave vulneración del derecho internacional humanitario y una amenaza directa al ejercicio de la labor periodística" .

Además, precisó que “desde el 7 de octubre de 2023, al menos 242 periodistas han perdido la vida en Gaza, lo que refleja un patrón alarmante de violencia contra profesionales de la comunicación".

Con ello, hizo llegar las condolencias de Chile y “solidaridad a las familias de las víctimas, al pueblo palestino y a los medios de comunicación para los que trabajaban estos periodistas”.

También, reiteró su llamado “urgente a que Israel ponga fin a las gravísimas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se cometen en Gaza".

“Y a que se garantice en todo momento la protección de la población civil y de quienes ejercen la labor informativa", señalaron desde el ministerio.