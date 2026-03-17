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    Gobierno defiende retiro del proyecto de negociación ramal: “No es el momento de llevar adelante ese tipo de iniciativas”

    El titular de la Segpres argumentó que las prioridades del gobierno estarían centradas en crear más empleos.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Andrés Pina/Aton Chile. ANDRES PINA/ATON CHILE

    Gran sorpresa causó la decisión del gobierno de retirar el proyecto de negociación ramal, iniciativa emblemática de la gestión de Gabriel Boric, que demoró varios años en tramitarse. La mañana de este martes, el Presidente José Antonio Kast -haciendo uso de sus facultades- puso fin al proyecto, que aún no se ha votado en general en la sala, situación que generó malestar en la oposición.

    Al respecto, el ministro secretario general de la Presidencia, José García (RN) argumentó que las prioridades del gobierno estarían centradas en crear más empleos.

    “Nosotros tenemos la convicción de que hoy día la principal obligación del gobierno en materia de empleo es crear nuevos empleos”, sostuvo el ministro.

    En detalle, explicó que existen “aproximadamente 900 mil personas sin trabajo y otras 2 millones de personas que están con empleos informales. La negociación ramal en lugar de ayudarnos en el objetivo de crear más y mejores empleos va en la dirección contraria”, sostuvo.

    “Por eso creemos que no es el momento de llevar adelante ese tipo de iniciativas. Y al retirarlo lo que hacemos es entregar mayor certeza de tal manera de que particularmente nuestros pequeños y medianos empresarios se atrevan a contratar más trabajadoras, más trabajadores. Eso es lo que necesitamos en este momento", indicó.

    Con ello, el ministro reforzó que el “objetivo central del gobierno es crear más y mejores empleos”. En ese sentido, aseguró que desde que se presentó el proyecto su sector ha manifestado reparos.

    “Siempre dijimos que iba en contra del objetivo principal de crear empleo. Lo dijimos cuando lo presentó el gobierno pasado, que si mal no recuerdo fue a fines de enero. De verdad que fue una iniciativa además bastante tardía”, agregó.

    Más sobre:Proyecto ramalJosé GarcíaJosé García Ruminot

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