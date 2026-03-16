Gobierno fija sus primeras urgencias legislativas en medio de críticas en el sector por indultos y límite a la gratuidad

Este lunes, cerca de las 11 de la mañana, empezaron a llegar hasta La Moneda los presidentes y jefes de bancadas de los partidos del oficialismo para participar del primer comité político ampliado del gobierno de José Antonio Kast.

La instancia -que se extendió por cerca de dos horas- contó con la participación del Partido Republicano, la UDI, RN, Evópoli y el Partido Social Cristiano (PSC), y los ministros de la Segpres, Segegob, Hacienda y Desarrollo Social.

Además, de forma excepcional, se sumaron las carteras de Economía, Relaciones Exteriores y Energía.

La cita se dio a dos días de que el Ejecutivo anunciara el denominado “Plan de Reconstrucción Nacional”, que considera más de 40 medidas en materia fiscal y de seguridad, que desató la primeras críticas de la oposición debido a las propuestas que buscan limitar la gratuidad en la educación superior hasta los 30 años y reforzar el cobro del Crédito Aval del Estado (CAE).

Esas medidas, en todo caso, no solo han generado ruido en la oposición. De hecho, en el comité político uno de los que mostraron reparos con la limitación a la gratuidad fue el diputado y jefe de bancada, Diego Schalper (RN), quien públicamente ya se había mostrado crítico de la propuesta.

En ese contexto, el encuentro tenía como objetivo no solo explicar la iniciativa que, según comunicaron a los partidos, se espera ingrese al Congreso durante la próxima semana bajo un solo texto, sino también dar a conocer las prioridades legislativas de La Moneda para las primeras semanas de administración.

Así, el primero en tomar la palabra fue el ministro de la Segpres, José García (RN). Quienes participaron del encuentro explican que el exsenador les adelantó algunos de los proyectos que les pondrán urgencia legislativa para apurar su tramitación en el Congreso.

Se trata de un total de 20 iniciativas en materia de seguridad, fiscal y social con las que se avanzará mientras el “Plan de Reconstrucción Nacional” se mantenga en proceso de borrador.

16/03/2026 - COMITE POLITICO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

La primera, una de las principales de la campaña de Kast, la tipificación del ingreso irregular como delito, proyecto que ya se encuentra en el Congreso y que La Moneda pondrá en discusión inmediata, lo que busca que la Cámara lo despache en seis días.

A esa iniciativa también se sumarán la reforma a Gendarmería, que actualmente se encuentra en el Senado y busca traspasar el control del organismo castrense al Ministerio de Seguridad. También se considera el proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica. Las dos quedaron con discusión inmediata.

A otras medidas, en tanto, le pondrán suma urgencia -la que considera un plazo de tramitación de 15 días-. Ahí se busca apurar la reforma constitucional por el ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional, los proyectos que buscan fortalecer la seguridad perimetral en recintos penales, en el transporte público, y también el texto que apuesta a restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios públicos.

Entre ellos, también está considerada la reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas, recientemente aprobada por el Senado.

En urgencia simple -un plazo de 30 días-, por otro lado, se consideran algunos proyectos como el aumento del plazo máximo de flagrancia, entre otros.

Tras el encuentro, la vocera de gobierno, Mara Sedini, afirmó que “del gobierno hemos hecho distintos anuncios y hoy pudimos conversar con los partidos políticos y los parlamentarios acerca de lo que va a ser la agenda legislativa, las principales medidas que va a tomar el Presidente en las primeras semanas con el objetivo de que avancemos de manera urgente en las promesas que le hemos hecho a los chilenos”.

En esa línea, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que “se nos comunicó y tomamos decisiones respecto a algunos proyectos de ley, a los cuales se les va a poner urgencia durante los próximos días u horas. Y la verdad es que estos proyectos son urgentes. La gran mayoría de estos proyectos, si no todos son proyectos, tienen que ver con materias de seguridad. Y, por lo tanto, lo que vamos a ver a partir de mañana en el Congreso es que a los parlamentarios nos van a sacar trote, con urgencia de proyectos que son importantes”.

16/03/2026 - COMITE POLITICO, EN LA FOTO, ARTURO SQUELLA, JUAN MANUEL SANTA CRUZ, GUILLERMO RAMIREZ Y FRANCESCA MUÑOZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

En la instancia, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también aprovechó de explicar el “Plan de Reconstrucción Nacional” y profundizar en el escenario fiscal. Esto, después de que durante el viernes acusara al gobierno de Gabriel Boric de dejar sin caja las arcas públicas.

El comité político ampliado, en todo caso, no fue la única reunión que se sostuvo durante este lunes en La Moneda. En paralelo, con el objetivo de reforzar la coordinación para la agenda legislativa, la vocera de gobierno inició una ronda de encuentros con las bancadas de derecha.

Así, a las 13:30 recibió a los diputados republicanos, mientras que el jueves tiene programada una cita con los representantes de la UDI.

El ministro Segpres, en tanto, también sostuvo un encuentro con los jefes de bancada de la oposición.

Derecha cuestiona posibles indultos

Uno de los temas que se ha tomado la discusión en los últimos días y que no se abordó en el encuentro con los partidos fue la decisión de La Moneda de evaluar posibles indultos a los funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas presos por hechos ocurridos durante el estallido social.

La determinación, dada a conocer por el propio Kast durante la semana pasada, poco a poco ha comenzado a levantar cuestionamientos en el sector, donde se apunta a que no debería ser una de las prioridades del “gobierno de emergencia”.

Uno de los primeros en criticar la decisión fue el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quien en entrevista con T13 Radio, aseguró que “si fuera por estrategia política, yo no habría puesto el tema de los indultos al principio del gobierno. Lo habría hecho, si es que había necesidad de hacerlo, mucho más adelante”.

En ese sentido, apuntó que “había un relato, pero evidentemente tú no tienes espacio para mover más de tres ideas comunicacionalmente con la instalación de un gobierno. Y esto distrae. No lo habría puesto en este momento“.

Su par de RN y vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, también se sumó a las críticas. “Dado que estamos en un gobierno de emergencia donde se están viendo prioridades, donde se han hecho presentaciones de un plan de reconstrucción nacional, a mí me parece que no es el tiempo para estar desviando la atención sobre otros temas. En todos los lugares hoy día estamos hablando del tema de los indultos. Y la pregunta, ¿es realmente lo que necesitan los chilenos hoy día? Yo creo que no", afirmó a La Tercera.

El diputado de la UDI Marco Antonio Sulantay, en tanto, respaldó los dichos de Alessandri: “Si se ha definido como un gobierno de emergencia, en el cual todos estamos de acuerdo, que es así, ahí están los temas fiscales, temas económicos, la seguridad, creo que esto es justamente un distractivo, este tipo de temas, especialmente en lo que respecta a lo que los chilenos están esperando”.