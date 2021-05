Gobierno ingresa a la Cámara de Diputados proyecto de bono de $200 mil para quienes no tengan fondos en AFP

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, informó esta mañana que el gobierno ingresó la noche del viernes el proyecto que busca crear un bono de $200 mil pesos para quienes no tengan fondos provisionales en sus cuentas de AFP.

El Ejecutivo se vio obligado a presentar la iniciativa luego de sufrir una dura derrota en el Tribunal Constitucional. El organismo definió no acoger a trámite el requerimiento de La Moneda para declarar como inconstitucional el proyecto del tercer retiro de fondos provisionales, desatando con ello una crisis en la coalición oficialista.

En ese sentido, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera comprometió una serie de “mejoras” para esa iniciativa. Así, en el proyecto establece que otorgará -por una sola vez- un bono a carga fiscal de $200 mil pesos a aquellos afiliados a AFP que hasta el 31 de marzo de 2021 hayan registrado en sus cuentas un saldo igual a cero, producto del retiro de fondos. Dicho monto, explican en el texto ingresado a la Cámara Baja, sería depositado en las cuentas de cada cotizante.

Asimismo, la iniciativa también incluye la polémica disposición -que fue ampliamente criticada por la centroizquierda- que fija una cotización adicional de un 2% para volver a recaudar los retiros. Esto, estableciendo un 1% a cargo del empleados y otro 1% (con un tope de 0,3 UF) a manos del Estado.

No obstante, desde la centroizquierda mantuvieron su rechazo a algunas disposición del texto ingresado por La Moneda. “No podemos ser un obstáculo a que recursos lleguen a personas que lo necesitan, más aún si se trata de personas que no podrán hacer uso de su tercer retiro ya que tienen saldo cero en sus cuentas. Sin embargo, nos parece que el monto es insuficiente, nos gustaría una apertura desde el Ejecutivo a evaluar un monto mayor”, manifestó el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.

Y agregó: “Nosotros hemos dicho ningún peso más para las AFP y creemos que este bono debe ir desde el Estado a las cuentas Rut de las personas y no a través de un intermediario que en el proyecto del Presidente Piñera serían las mismas AFP. (...) Por último no nos parece que este bono venga amarrado al tema de una cotización adiciona y un reintegro que es un debate que se debe dar en la reforma previsional y no en un tercer retiro”.