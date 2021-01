Heraldo Muñoz responde a críticas por veto de candidatas a la Convención: “Es primera vez en la historia de nuestro partido que llevamos más mujeres”

El pasado sábado, un grupo de 32 mujeres militantes del PPD, donde se cuentan la actual presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y las exministras Adriana Delpiano, Carolina Tohá y Helia Molina, entre otros nombres, expresaron a través de una carta su rechazo al retiro de Teresa Valdés y Leslie Sánchez de las listas de candidatos del PPD a la Convención Constituyente.

Ambas iban a ser las representantes en los distritos 13 y 7, respectivamente.

Hoy, a través de una carta enviada a La Tercera, el presidente del partido, Heraldo Muñoz, tomó la posta para responder “con el propósito de mantener el prestigio de nuestro partido”.

De acuerdo al candidato presidencial, la decisión obedece -primero- a la participación del PPD en el pacto de la Unidad Constituyente más el referente Nuevo Trato, “hicimos esfuerzos para que participaran más partidos, pero no fue posible”.

Según Muñoz, en ese contexto para la convención constitucional el PPD consiguió 34 candidaturas, de las cuales 18 son mujeres, “siendo la primera vez en la historia de nuestro partido que en una elección colegiada llevamos más mujeres que hombres”.

“Cuando nos comprometimos al feminismo entre nuestros cursos de acción, ello pasaba por hacerlo realidad, y ya dimos el primer gran paso”, comentó.

Teresa Valdés

En el caso de Teresa Valdés, quien representaría al PPD en el distrito 13, Heraldo Muñoz aseguró que en las negociaciones los partidos acordaron -para hacer calzar la Lista del Apruebo- que en el distrito 13 los partidos de la Lista llevaran solo 1 cupo cada uno. “Y en la distribución de paridad, al PPD le correspondió llevar un hombre”, dijo.

“Pensando en Teresa Valdés, nuestros negociadores insistieron en dos cupos para el distrito 13, y contacté a cada presidente de los demás partidos del pacto para insistir en conseguir el incremento a dos cupos, hombre y mujer, para el PPD. No hubo flexibilidad para nuestra petición. Los presidentes de los partidos integrantes del pacto Lista del Apruebo pueden dar testimonio de nuestra postura. Se hizo imposible entonces que el PPD tuviera una candidata mujer en dicho distrito. Las horas pasaban, y sin acuerdo el pacto no se podría inscribir”, detalla en la carta.

Dice Muñoz, que con objeto de mantener a Teresa Valdés entre las postulantes a la Convención Constituyente, “se le ofreció postular por el distrito 8, un espacio donde el partido ha tenido muy buenos resultados. Lamentablemente ella no aceptó, manifestando que su trabajo se había realizado en el distrito 13, y su postura no cambió pese a la insistencia hasta poco antes de la inscripción de la lista. No saben cuánto lamentamos no contar con su aporte y experiencia”.

Leslie Sánchez

En el caso del distrito 7, “al PPD le correspondía llevar solo una mujer y teníamos dos grandes candidatas. No había otra opción excepto la democracia y optamos por la ex ministra Paola Tapia, mujer de gran experiencia en temas de transportes y territorio y abogada con amplios conocimientos en temas constitucionales”, explica Muñoz.

Luego agrega: “Leslie Sánchez tenía sobrados méritos, pero había que tomar una decisión difícil de elegir entre dos mujeres valiosas”.

“Firmes medidas respecto a la militancia”

Junto con saludar que el partido lleve “mujeres de excelencia como Paola Tapia, Verónica Undurraga, Lucía López, Maricel Martínez y tantas más en nuestra lista a la Convención”, Heraldo Muñoz finaliza su carta con un emplazamiento a partir del mensaje de las 32 militantes.

“Quiero terminar con una reflexión a raíz de vuestra expresión de que tomarán ‘firmes medidas respecto a la militancia’. Ello es siempre bienvenido. Quienes tenemos cargos de responsabilidad tenemos que tomar a veces decisiones difíciles en aras de un bien superior. Habrá quienes piensen que fueron afectados de manera injusta en una negociación. Acepté ser presidente del PPD, porque quería abrir las puertas, conversar, dialogar con todos y todas, y en especial con quienes tienen críticas a lo que hemos hecho”, dice el presidente del PPD.

Luego cierra: “Pasamos de ser un partido apuntado por el dedo debido al financiamiento ilegal de empresas como SQM, que llevaron a cabo anteriores gestiones, a un partido reconocido por Chile Transparente por su transparencia y buenas prácticas. Es legítimo que las decisiones que tomen los órganos colegiados no sean del gusto de todos y todas. Para ello existe la democracia, y el camino es siempre la discusión sana, la crítica constructiva y el diálogo para cuidar nuestra casa política”.