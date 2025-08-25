SUSCRÍBETE
Política

Huenchumilla reprocha solicitud de Loncon de detener consulta indígena: “No podemos tener una actitud paternalista con las comunidades”

La expresidenta de la Convención Constitucional y ahora aspirante al Senado, Elisa Loncon, pidió al gobierno congelar la consulta indígena.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Francisco Huenchumilla

El senador y excopresidente de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, Francisco Huenchumilla, planteó sus reparos a la solicitud de la candidata a senadora Elisa Loncon.

En concreto, ayer en entrevista con radio Nuevo Mundo –radio ligada al PC–, la candidata independiente que compite en un cupo del Partido Comunista en la lista mayoritaria del oficialismo emplazó al Ejecutivo a echar pie atrás con la consulta indígena que está en curso, en el marco de las propuestas que hizo la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

“El gobierno debiera considerar la opción que se está generando y detener el proceso de consulta para generar nuevos mecanismos, ya en otro proceso democrático, donde se dé este diálogo permanente entre el Estado y el pueblo mapuche. Pero ese diálogo permanente tiene que ser representativo, en función de la verdad, del conocimiento de la historia”, señaló la expresidenta de la Convención Constitucional.

Denuncian en Contraloría que Usach habría financiado con fondos públicos “gira por el Apruebo”

Bajo ese marco, en conversación con radio Duna, el timonel de la Democracia Cristiana, reprochó la solicitud de Loncon.

“Nosotros terminamos nuestra tarea como Comisión de Paz y Entendimiento y ahí llegamos. Hicimos la proposición, eso le corresponde al gobierno y a las comunidades indígenas pronunciarse en la consulta”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “La consulta se hace en virtud del convenio 169 que establece una autonomía para los pueblos indígenas en cuanto a sus opiniones respecto a la consulta y por lo tanto ellos son libres de ver la consulta y de tener una posición a favor o en contra. Eso bajo su propia responsabilidad en cuanto a su decisión”.

“Y en tercer lugar, a mí no me parece que los parlamentarios o los candidatos a parlamentarios estemos pauteando a las comunidades respecto de su conducta frente a la consulta. Por lo tanto, yo como senador respeto ese proceso pero no voy a pronunciar porque creo que no me corresponde inmiscuirme en algo que le pertenece, en este caso, a la sociedad civil en virtud de la autonomía que ellos tienen respecto de sus temas”, continuó.

Para reforzar sui postura, el senador marcó: “Las comunidades indígenas tienen la libertad para pronunciarse sobre el resultado final de la consulta bajo su responsabilidad, midiendo las consecuencias y los posibles escenarios que vengan. Entonces, no podemos tener una actitud paternalista dictándole ciertas pautas de conducta a las comunidades respecto de este proceso”.

