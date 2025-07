Huenchumilla y victoria de Jeannette Jara en primarias: “Ha generado un escenario político complejo para la Democracia Cristiana”

El senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, ha señalado que la victoria de la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, en las primarias ha generado un escenario “político complejo” para la Democracia Cristiana de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Según mencionó el senador de la DC en conversación con Desde la Redacción de La Tercera, “fue un resultado sorprendente, pero contundente al mismo tiempo y que ha generado un escenario político complejo, por lo menos para nosotros, la Democracia Cristiana. De tal manera que estamos ahí observando el panorama para tomar una decisión que no signifique una equivocación política en el camino a seguir”.

Huenchumilla en la ocasión abordó la posibilidad de que la DC entregue su apoyo a Jeannette Jara, apuntando que hay que tomar en cuenta el estado actual del partido.

“Partiendo de una base de la realidad, que en la última elección parlamentaria (la DC) sacó un 4,2% de los votos y por lo tanto están en un punto crítico donde pudiera aplicársele el artículo 56 de la ley de partidos que significaría su desaparición. Entonces la pregunta es, qué hacer frente a eso, cuál es el camino a seguir, cómo podemos evitar que el partido desaparezca. Entonces naturalmente que eso no es sencillo de resolver” señaló.

“Si alguien tiene alguna fórmula, que la diga, pero yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo con la centroizquierda, con una coalición, con un programa y con un pacto parlamentario. Entonces no he escuchado otra fórmula, pero pueden surgir otras. Y estoy atento a ver si surge alguna”, agregó el senador.

Rol del Partido Comunista

En la ocasión, el senador DC además abordó el presente del partido Comunista señalando que “yo creo que tenemos que racionalizar el debate en términos de lo que significa hoy día el comunismo en el mundo. Que yo creo que es una etapa superada en la historia con la caída de la Unión Soviética, donde se impuso en definitiva la democracia liberal y el capitalismo triunfante en todas partes del mundo”.

“El Partido Comunista chileno sigue pensando que hay una manera distinta de organizar esta sociedad. Y eso es una cosa que alguien puede tenerlo con su libertad y pensar que hay una manera distinta de organizar la sociedad”, mencionó Huenchumilla, agregando que “una cosa es que uno en el plano doctrinario, ideológico y filosófico tenga una postura y otra cosa es que en el manejo del Estado, de la gestión, mediante un programa concordado con otras fuerzas, tenga una visión realista de cómo absorber los problemas del presente tal como lo están haciendo los comunistas en el gobierno de Gabriel Boric".

Es así como Huenchumilla señala que “Jeannette Jara llega a un acuerdo sobre las pensiones que no tiene nada que ver con sus principios doctrinarios, simplemente se reafirma la AFP en un modelo liberal capitalista”, enfatizando que “entonces yo pienso que hay que distinguir entre lo que son las posiciones ideológicas y lo que son el ejercicio concreto del poder en un momento determinado, con un programa determinado, tal como fue la Nueva Mayoría”.

Primarias

Huenchumilla también se refirió a las razones de la Democracia Cristiana para no participar en la primarias apuntando que “decidimos no participar en esas primarias porque no queríamos quedar amarrados, vuelvo a repetir, ni política ni jurídicamente", enfatizando que “si nosotros hubiéramos participado en esa primaria, hoy día estaríamos obligados a eso, en materia presidencial a lo menos. Y por lo tanto, el camino se estrecharía mucho más”.

Respecto si fue la decisión acertada, según apunta Huenchumilla, “naturalmente que esa fue una decisión que en ese minuto, fue la correcta, creo yo, pero ahora con este resultado se nos presenta otro escenario político que es el que estamos tratando de ver qué camino seguir, digamos, qué dilema tenemos y cómo lo enfrentamos”.

Finalmente, Huenchumilla también abordó la cantidad de votos que podría sumar la Democracia Cristiana a la candidatura de Jara en caso de entregar su apoyo, apuntando que “cuando las elecciones son muy estrechas, cualquier cantidad de votos sirve”.

“Ahora están encabezando las encuestas en este minuto Jeannette Jara, no sé qué va a pasar en primera o segunda vuelta. Entonces cualquier suma de estos votos puede hacer una diferencia importante en el resultado final”, mencionó.