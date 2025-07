Instancias regionales de la DC dan portazo a Jara a días de junta nacional de la Falange

Un total de 61 sufragios fueron los que se emitieron en la Junta de la Región Metropolitana de la Democracia Cristiana, realizada este sábado, ante el intenso debate interno respecto de si el partido debiera a apoyar a la carta del oficialismo, Jeannette Jara (PC), buscar un candidato presidencial propio o bien evaluar otras alternativas, como la libertad de acción o la “abstención”.

De los 61 votos, 38 se inclinaron para que la DC levante un candidato propio y 20 rechazaron esa alternativa. Además se registraron 3 votos nulos.

Si bien en los últimos días algunos legisladores de la Falange han expresado públicamente su apoyo a Jara, no fue la única señal adversa para la candidata comunista con miras a las próxima junta nacional DC -la máxima instancia partidaria-, que se realizará el 26 de julio, donde la colectividad zanjará su posición definitiva.

También el sábado se manifestó la junta regional de Los Ríos, desde donde rechazaron apoyar a la candidata comunista. Además de ello, también se manifestaron en contra de la lista única para la elección parlamentaria. Para ello, emitieron una severa declaración pública.

En Valparaíso, el cónclave regional de la DC también fue adverso para Jara, pero en esa instancia no hubo pronunciamiento.

Hasta el momento, una de las pocas juntas regionales de la Falange que se ha manifestado a favor de Jara ha sido la de Magallanes, lo que no sería suficiente para revertir el pronóstico negativo para la abanderada de todo el oficialismo.

Apuesta al centro

Consultado por la posición que fijó la DC a nivel metropolitano, el presidente regional del partido, Rodrigo Albornoz, indicó que “las conclusiones no están dadas solo por un resultado bastante contundente, más del 60% de la junta regional plantea una candidatura democratacristiana a la Presidencia de la República, sino que expresa con esa decisión la necesidad de que Chile salga de un escenario de polarización, donde la oferta que hay hasta hoy en materia presidencial, en materia programática, es distante de lo que a nuestro juicio necesita y requiere Chile”.

“La Junta Regional Metropolitana es una instancia donde participan delegados territoriales y presidentes comunales, es bien significativa a nivel nacional y creo que va a ser determinante en abrir una discusión, y esa es la expectativa que tenemos, que abra una discusión respecto de llevar un candidato presidencial democratacristiano, por tanto, que no se opte a apoyar candidaturas que no reflejan coaliciones o ideas o proyectos que no nos pertenezcan o, en los cuales nosotros, no hayamos participado”, añadió Albornoz.

Junto con ello, el dirigente regional remarca que “hay que tener una candidatura presidencial, hay que abandonar el escenario de polarización”.

En ese sentido, Albornoz entrega alternativas como Jaime Hales, el expresidente Eduardo Frei, Tomás Jocelyn-Holt, el hoy precandidato independiente Harold Mayne-Nicholls y el otrora intendente Marcelo Trivelli.

Lista única en problemas

En el caso de la votación en Los Ríos, incluso, contravino la decisión de la directiva nacional de ser parte de las negociaciones del oficialismo, mediante un criterio pragmático, es decir, abrirse a integrar un pacto electoral, pero sin la obligación de apoyar a Jara.

“Rechazamos la imposición de una lista única oficialista, por considerarla contraria al principio de pluralismo que debe regir toda coalición democrática”, asegura el primer punto del comunicado.

Y agrega: “Nos negamos a suscribir decisiones centralizadas que diluyen nuestra identidad y anulan la expresión regional de nuestra colectividad”.

Respecto de Jara, el regional de Los Ríos rechaza apoyar a la exministra del Trabajo, “por no representar el ideario humanista cristiano ni reflejar el espíritu de transformación social que históricamente ha impulsado nuestra tienda política desde una perspectiva de justicia, libertad y comunidad solidaria”.

En esa línea, exige “agotar todos los caminos políticos e institucionales para levantar una candidatura presidencial propia o en alianza programática con sectores afines, tales como la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y liderazgos independientes con vocación transformadora”.

En el regional de Valparaíso, señalan fuentes del partido, no hubo un pronunciamiento formal, sino que únicamente un debate al respecto. Las razones de que no hubiese un voto político, agregan las mismas versiones, es porque el rechazo a la candidatura de Jara hubiera sido del orden de un 80%.

Los portazos que ha recibido Jara desde la Falange ponen en problemas a parlamentarios del partido, como la senadora Yasna Provoste y el diputado Eric Aedo, que públicamente se han inclinado por Jara.

Las alternativas que se manejan en la DC respecto de la elección presidencial son tres: candidato propio, no tener pronunciamiento o libertad de acción. Esta última opción, sin embargo, es la más compleja, pues le da manga ancha a los militantes para abrazar cualquier otra candidatura, incluso una de derecha, como Evelyn Matthei (UDI) o José Antonio Kast (republicano).