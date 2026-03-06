SUSCRÍBETE
    Política

    Jaime Quintana apunta a Kast por avance del proyecto de conmutación de penas: “La idea del gobierno de emergencia se cae”

    El senador lamentó que la iniciativa haya avanzado en el Congreso y dijo creer que el presidente electo "impulsó y empujó" a algunos parlamentarios de derecha a aprobar el proyecto.

    Paula Pareja 
    Paula Pareja
    Dedvi Missene

    Gran repercusión política causó la votación que se llevó a cabo el pasado miércoles en el Senado, donde fue aprobado en general el proyecto de cumplimiento alternativo de penas, que entre sus efectos favorecería, en primer momento, a cerca de 370 condenados por causas de derechos humanos y a otros 365 presos por delitos graves, entre ellos homicidios, secuestros y crímenes sexuales.

    Desde el gobierno han advertido que el avance de esta inciativa representa un peligro para la sociedad, mientras que en la oposición defienden la medida, que fue aprobada por 23 votos frente a 22. Eso sí, la tramitación de este proyecto aún está en una fase inicial.

    En ese escenario, el actual senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, acusó al próximo mandatario, José Antonio Kast de “instruir” a parlamentarios para aprobar la iniciativa.

    En diálogo con radio Duna, el senador señaló que, “de alguna manera, ya uno puede imaginar cómo viene” el próximo gobierno.

    “En este proyecto estuvo la figura del presidente electo, yo creo que ahí hubo una instrucción para muchos senadores, fue bien incómodo, algunos ni siquiera intervinieron en este debate, sabiendo los riesgos que esto tiene", indicó.

    Para el parlamentario el proyecto “es un tema muy delicado, una vergüenza, diría yo, para el Parlamento, para los senadores que estamos por irnos. Terminar con esta votación, que es nuestra última votación".

    En ese sentido, señaló que, en virtud de las declaraciones que ha entregado Kast por el tema, cree que "naturalmente él (Kast) estuvo detrás de esta votación, impulsó y empujó a algunos parlamentarios de la derecha a que sacara esta discusión ahora, en este periodo, pero eso es muy preocupante, y uno puede entender de cómo viene la mano en el próximo gobierno".

    Con ello, planteó que “la idea del gobierno de emergencia se cae cuando se privilegia dar la señal a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, que nunca buscaron colaborar para la búsqueda de justicia y para encontrar el paradero de los detenidos desaparecidos".

    “Cuando se habla de que este es el gobierno preocupado en la seguridad, bueno, concretamente, si esto se llegara a aprobar, podrían quedar en libertad criminales, pedófilos, violadores y narcotraficantes, además de los condenados por delitos de lesa humanidad”, sostuvo.

