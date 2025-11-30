Jara inaugura su campaña de segunda vuelta y afirma que el escenario electoral está “completamente abierto”

La candidata presidencial Jeannette Jara (PC) dio este domingo el inicio oficial a su campaña de segunda vuelta, en una actividad junto a voluntarios y vocerías de su comando, donde aseguró que la contienda del 14 de diciembre sigue siendo incierta y llamó a intensificar el despliegue territorial.

“Esta elección está completamente abierta, a pesar de lo que algunos quieran instalar; el resultado es completamente impredecible”, sostuvo la abanderada oficialista ante sus adherentes.

En esa línea, enfatizó que el objetivo del equipo en los próximos días es “trabajar duro para ganar el 14 de diciembre la Presidencia de la República, no por nosotros, por Chile”.

Durante su intervención, recordó hitos de su trayectoria reciente para destacar los distintos escenarios adversos en los que se ha visto envuelta , destacando que “en enero, cuando todavía era ministra del Trabajo, los diarios decían: ‘es imposible que la reforma salga’ (…) y hoy la reforma es una realidad”, señaló.

“Después nos tocó una definición de una primaria que no era fácil, y también se proyectaba que no había forma en que remontáramos, y ganamos, y hoy estamos en unidad con aquellos partidos”, afirmó.

Jara añadió que su desempeño electoral en la primera vuelta también contradijo pronósticos iniciales, recalcando que “se pensó que la segunda vuelta iba a ser entre dos candidatos de apellido alemán, y nosotros ganamos la primera vuelta presidencial”.

A dos semanas del balotaje, la candidata planteó que su campaña ha enfrentado un 2025 “donde nos han dicho que todo es imposible”, pero recalcó que su estrategia se sostendrá en convicción y movilización.