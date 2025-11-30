El PDG define este domingo si apoyar la candidatura de Jara, de Kast o el voto nulo en el balotaje

Entre las 10:00 y las 13:00 horas de este domingo, los militantes del Partido de la Gente (PDG) podrán participar de una consulta online, la que definirá finalmente la postura partidista de la tienda para esta segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast (P. Rep) y Jeannette Jara (PC).

Los participantes podrán escoger entre apoyar a la carta oficialista -Jara-, al representante de los Republicanos -Kast- o a ninguna de las dos -Nulo-.

La determinación del PDG ha resultado relevante para ambas candidaturas, luego que el fundador de la tienda, Franco Parisi, obtuviera cerca del 20% de los votos en la primera vuelta presidencial.

Este resultado ha llevado a los partícipes en el balotaje a buscar conseguir el voto de los adherentes de Parisi.

A pesar de este interés por parte de ambos, lo cierto es que hasta antes del desarrollo de esta votación, aparentemente la opción que tenía mayor preferencia era la de anular.

La semana pasada, el líder del PDG habría señalado en una entrevista con T13 Finde que pensaba que "más del 75% votaría nulo o blanco“.

Sin embargo, solamente el resultado de esta votación definirá la postura del partido, lo que podría representar un apoyo importante a cualquiera de las dos candidaturas a solo dos semanas del balotaje del 14 de diciembre.